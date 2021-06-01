Житель Иркутска выиграл в лотерею загородный дом и едва не забыл забрать приз. Фото: Всероссийская государственная лотерея

Выиграть в лотерею житель Иркутска Александр Медведев пытался несколько лет. Для этого он почти каждый выходной покупал билеты, но всякий раз его преследовали неудачи. В очередной раз, купив квиток для розыгрыша, Александр положил его в стол и забыл про него. Вспомнил о нем сибиряк спустя почти месяц – в апреле. Мужчина нашел результаты тиража и проверяя билет, едва не выронил его из рук. Оказалось, ему впервые улыбнулась фортуна. Александр выиграл загородный дом, стоимостью 600 тысяч рублей.

- Мы даже не поверили, поэтому сразу позвонили и попросили на всякий случай перепроверить билет, - рассказывает Александр Медведев. - Такой приз в нашей семье впервые. Думаю, повезло неспроста. Для нашей семьи апрель — особенный месяц: у отца и жены дни рождения, да еще и в этом году мы с супругой отметили годовщину свадьбы. Теперь весна стала богаче на одно радостное событие.

Посоветовавшись с семьей, Александр, который занимается грузоперевозками, решил забрать приз деньгами. Мужчина как раз заканчивает отделку своего уже построенного дома и часть денег пустит на ремонт.

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