Дом у моря почти за 2 миллиона рублей выиграла в лотерею воспитательница детсада из Иркутской области. Фото: Всероссийская государственная лотерея

Заведующая и воспитательница детского сада из Иркутской области Елена Тявченко даже и подумать не могла, что придя на почту забрать выигрыш в лотерее в 100 рублей, она сорвет куш покрупнее. Точнее забирать мелкий выигрыш женщина не стала, а купила на эти 100 рублей билет на другой розыгрыш. Проверяя его, Елена поняла, что стала миллионершей. Сибирячка выиграла квартиру у моря за 1,9 миллиона рублей.

- В этот раз я следила за выпадающими числами и зачеркнула все, кроме одного, - цитирует Елену Тявченко пресс-служба Всероссийской государственной лотереи. - Думаю, хоть бы выпал недостающий шар. И чудо случилось! Сразу побежала рассказывать близким. Они сначала даже не поверили, разводили руками. Счастливый билет мы проверяли вместе на сайте раз двадцать.

Приз победительница решила забрать деньгами. На что их потратит, сибирячка уже знает. Она планирует купить квартиру маме и отправиться в путешествие. Кстати, Елена считает, что удачу ей принес ее талисман - куколка-балерина, которую ей подарила дочь на день рождения.

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