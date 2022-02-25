Специалисты открыли тайну, почему косули начали выходить к людям в Иркутске

Специалисты рассказали, почему косули начали выходить к людям в Иркутске Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Иркутске всего за несколько дней сразу две косули решили выбраться из леса и устроить себе променад по городским улицам. Для первой путешествие к цивилизации закончилось плачевно. Выбежав на улицу Лермонтова, недалеко от Сибирского института физиологии и биохимии растений Со РАН, она наткнулась на свору разъяренных бродячих собак, которым не понравилось появление дикого животного на их территории. Псы набросились на косулю и начали рвать ее, пока их не спугнули прохожие. Увы, парнокопытное погибло.

А спустя два дня, другая молодая косуля наведалась во двор детского сада на улице Байкальская. Животное проникло на территорию, вслед за грузовиком, который привез продукты в детсад, подкараулив момент, когда откроются ворота. Ловить косулю пришлось директору питомника К-9 Вячеславу Славину, который оказался поблизости. «Комсомолка» решила, узнать, почему изящных оленей, как еще называют косуль, так резко потянуло к людям и к городской суете.

- Основная причина выхода косуль в город - увеличение высоты снежного покрова в лесу, - рассказывает корреспонденту «КП» - Иркутск» научный сотрудник научного отдела ФГБУ "Заповедное Прибайкалье" Татьяна Десятова. – Это затрудняет поиск корма и увеличивает прессинг со стороны хищников, в первую очередь, волка, которые начинают охотиться на оленей. А еще косули выходят к окраинам городов, к садоводствам. И там на них нападают бродячие собаки. Преследуемые псами животные бегут куда попало и оказываются в городской ловушке. Отмечу, что косуля достаточно многочисленный и широко распространенный у нас вид. И увидеть ее недалеко города вовсе не редкость.

Версию со сворами собак поддерживает и Вячеслав Славин. Только за прошлый год, питомник спас более 10 косуль, выбежавших на городские улицы. Некоторых пришлось также вызволять из пасти собак.

- Прошлым летом в Академгородке мы уже спасли одну косулю, - говорит Вячеслав Славин. - Там же окраина рядом лес, в котором живут своры диких крупных псов. Обычно они гонят косуль в город и прямо на ходу рвут их. Спастись в этом случае, у косули шансов нет. Пока она бежит по городским улицам, сильно травмируется. Может застрять в каком-нибудь заборе.

Но как косуля добралась до улица Байкальской? Лесов рядом там нет и садоводств тоже. Только скоростная дорога, на которую олень чудом не выбрался и не спровоцировал там ДТП.

- Скорее всего, она бежала со стороны аэропорта, - говорит Вячеслав Славин. – Вышла из леса за взлетной полосой, испугалась шума самолетов и побежала, куда глаза глядят. Еще выяснилось, что косуля была беременная, может более активно искала пропитание.

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