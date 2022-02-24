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Дом. Семья24 февраля 2022 8:26

Косуля забежала на территорию детского сада в Иркутске

На место выехали кинологи
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
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Косуля забежала на территорию детского сада в Иркутске

Косуля забежала на территорию детского сада в Иркутске

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 24 февраля, на территорию детского сада №18 на улице Байкальской в Иркутске забежала молодая косуля. Первыми ее заметили дети и воспитатели, вернувшиеся с прогулки. О диком животном сотрудники сообщили в питомник К9. На место выехали кинологи, однако выловить парнокопытное в одиночку удалось руководителю питомника Вячеславу Славину, который на время обращения оказался неподалеку.

- Животное оказалось здоровым, не раненым и мы приняли решение выпустить его в дикую природу в лес вдали от жилья человека и оживленных дорог, - рассказали в питомнике К9.

Напомним, 21 февраля в Иркутск из леса уже выбегала молодая косуля, которая стала жертвой бродячих псов. Нападение произошло в Академгородке, на улице Лермонтова, недалеко от Сибирского института физиологии и биохимии растений Со РАН. Собаки рвали животное, пока их не спугнули прохожие.

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