Снятие ограничений по коронавирусу в Иркутской области с 26 февраля. Что разрешено

Корпоративы разрешили, хотя и с ограничениями. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Праздники разрешили! Так, если коротко, можно оценить изменения, которые внесены в антиковидные ограничения. Накануне Масленицы и 8 марта – просто подарок. Разбираемся, что же теперь разрешено и в какой степени (конечно, часть запретов осталась). Снятие ограничений по коронавирусу в Иркутской области с 26 февраля объявлено. Что изменилось?.

Итак. Многие уже планируют корпоративы, и в этот раз можно быть уверенными – они состоятся. Ограничения на проведение банкетов и корпоративов сняли, хотя условие, чтобы была заполнена только половина зала и соблюдалась дистанция, оставили. Зато засиживаться можно точно допоздна – ограничения по времени работы кафе и ресторанов сняли совсем.

Что еще? Радуйтесь, любители здорового образа жизни!

- Увеличена заполняемость фитнес - центров, бассейнов, кинотеатров - до 75 %, - уточняют в пресс-службе правительства региона.

Это же правило касается всевозможных гастролей, а, значит, ждем с постановками театры, с выступлениями - артистов. Откроются также и игровые комнаты, детские центры. Снятие ограничений по коронавирусу в Иркутской области с 26 февраля значительно облегчит жизнь иркутян и точно сделает ее радостнее.

Это стало уже возможным, потому что всю последнюю неделю падает число заразившихся коронавирусом. Если еще в середине февраля каждый день мы узнавали о 3,5 тысячах новых диагнозов, то сейчас их около двух тысяч. Понемногу снижается и количество пациентов в больницах. С сегодняшнего дня закрыт ковидный центр в «Сибэкспоцентре».

В то же время уровень коллективного иммунитета признается пока недостаточным. Значит, необходимо делать прививки. Препаратов для этого достаточно. На сегодняшний день запас вакцины составляет около трехсот тысяч доз. Первый компонент препарата «Спутник V», используется в том числе для ревакцинации. Кроме того, продолжается прививочная кампания среди подростков. Первым компонентом привиты 790 человек, полный курс иммунизации прошли 74 подростка. Снятие ограничений по коронавирусу в Иркутской области с 26 февраля - это только начало. Все мы надеемся на победу над ковидом.