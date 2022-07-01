Актер Андрей Мерзликин: «Пора снять фильм про гениального Дениса Мацуева»

Андрей Мерзликин в студии радио "Комсомольская правда-Иркутск" Фото: Андрей СИНЬКОВ

- «Когда узнал о съемках в Иркутске, сразу ответил: «Конечно, еду», - улыбается заслуженный артист России Андрей Мерзликин. Звезда легендарных фильмов «Бумер», «Брестская крепость», «Штрафбат», «Охота на пиранью» снимается в художественном проекте об истории Иркутского завода тяжелого машиностроения, который в этом году отмечает 115-летие. В 12-минутной картине, которая выйдет в сентябре, Андрей играет роль рассказчика и проводника по страницам истории предприятия. О том, почему артисту стал интересен этот проект и съемки короткометражки в провинции, Андрей Мерзликин рассказал в студии радио «Комсомольская правда-Иркутск» на 91,5 fm.

Работал электромонтером

- Многие живут представлением, что от наследия производственного прошлого ничего не осталось, что все продали, разломали. Хотелось показать, что это не так. На заводе я увидел людей, которые любят свое дело. Кстати, я ведь и сам в юности работал электромонтером на заводе, - говорит актер.

Андрей Мерзликин во время съемок в Иркутске. Фото: Анастасия ТОКАРСКАЯ

Создатели картины из видеостудии Burkalo production прямо в цехах завода возвели многотонные декорации. Так что зритель сможет погрузиться в смену эпох. А прямо бок о бок со съемочной группой трудились реальные сотрудники.

- Да, местные жители могут проезжать мимо завода каждый день и не знать, что он существует, - продолжает Андрей Мерзликин. – А когда наш фильм попадет в интернет, завод начнет жить и там.

Несмотря на востребованность в популярных проектах, Андрей Мерзликин не отказывается от работы в регионах. В этом году актер снимается на Кольском полуострове в документальном фильме о Кольской АЭС, которой исполнилось полвека.

- В Якутии уже снимают фильмы лучше, чем в Москве, - делится актер. - Причем, обходятся без звездных артистов. И правильно делают. Думаю, и в Иркутске скоро будет сниматься больше фильмов.

Первое интервью в Иркутске Андрей дал ведущей радио "Комсомольская правда в Иркутске" наталье Кравченко.

Был случай на Байкале

Андрей Мерзликин далеко не в первый раз приезжает в Иркутск. В 2018 году он играл великого драматурга Александра Вампилова в картине «Облепиховое лето». Тогда все отмечали удивительную схожесть во внешности актера и писателя. Основные съемки проходили в Санкт-Петербурге. Но финальную сцену - гибель Александра Вампилова, снимали на Байкале. На этом тогда настоял сам Мерзликин.

- Погода, правда, была плохой, - говорит Андрей. - В съемочный день начался шторм. Но нам помогли сотрудники МЧС. Спасатель дежурил рядом с каждым из членов группы. Помню еще как после всех дублей продрог до костей и подошел к продюсеру, и, намекая на что-нибудь горячительное, сказал «Ну давай то самое. У тебя есть?» Он не понял и спрашивает: «Что давать? Чай?» Короче, я расстроился и пошел гулять по окрестностям. По дороге встретил мужчину, он меня узнал, мы разговорились и он привез горячих буз, разных напитков, позвал в свой дом, накрыл стол, и мы с ним так душевно посидели. Поговорили о Байкале, о Вампилове… Я был очень растроган, и запомнил эту встречу на всю жизнь.

Прохожие узнали любимого артиста и фотографировались с ним.

А на вопрос журналиста "КП"-"Иркутск" о ком еще из известных людей прошлого или настоящего нужно снять фильм, Мерзликин отвечает:

- Без сомнения о гениальном пианисте Денисе Мацуеве. Думаю, можно было показать какой-то день из его детства, вставить кадры, когда он уже стал успешным, рассказать о его вкладе в культуру, о любви к спорту.

Андрей Мерзликин на прогулке по Иркутску.

Кстати, сам Андрей Мерзликин является большим поклонником спорта. Он обожает хоккей с мячом, который в Иркутске очень популярен. Актер не раз болел за сборную России на чемпионатах мира.

- Поддерживал Иркутск, когда он был претендентом на проведение чемпионата мира 2020 года, - заключает Андрей. – Очень хотел, чтобы турнир прошел у вас в городе. Жаль, что мировой форум не состоялся (турнир дважды перенесли из-за коронавируса, прим. Ред.). Зато построили прекрасный ледовый дворец.

Продюсер Роман Буркало, заместитель директора Иркутского завода тяжелого машиностроения Антон Лазицкий, ведущая Наталья Кравченко и Андрей Мерзликин (слева направо) Фото: Андрей СИНЬКОВ

Полностью интервью с Андреем Мерзликиным, продюсером Романом Буркало, а также с заместителем директора Иркутского завода тяжелого машиностроения Антоном Лазицким, слушайте на радио «Комсомольская правда - в Иркутске» на 91,5 fm.

Справка «КП»

Андрей МЕРЗЛИКИН

Родился: 24 марта 1973 года в Королеве.

Заслуженный артист России

Окончил Техникум Космического Машиностроения, по специальности — радиотехник

В 1998 году окончил ВГИК.

Успех Андрею принесла роль в фильме режиссера Петра Буслова «Бумер».

Сыграл более ста ролей в фильмах и сериалах. Помимо «Бумера», это «Брестская крепость», «Штрафбат», «Жмурки», «Охота на пиранью», «Обитаемый остров», «Утомленные солнцем-2», «Годунов» и др.

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