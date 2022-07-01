Каждый день, как на работу. В Братском районе медведь повадился ходить в гости на ЖД станцию. Фото: Александр Перемитин

- Бродит вокруг станции худой, как велосипед, - рассказывает о зачастившем в гости медведе железнодорожник Александр Перемитин. – Работники его не подкармливают. Такая «забота» может привести к тому, что косолапый зимой не впадет в спячку и станет настоящей угрозой для человека.

Для Братского района, как и для многих деревень Иркутской области, встреча с хозяином тайги далеко не редкость. В большинстве случаев звери выходят из леса на запах помоек, разоряют пасики или давят кур и кроликов. Однако на станции «Пашенный» такое соседство произошло впервые. Раньше медведи ближе, чем на 6-7 километров к этому месту не приближались. Новоиспеченный гость же приходит к сторожке, как на работу, каждый день. То потопчется у двери, то потычет носом в окно.

- Впервые заметили косолапого две недели назад, - поделился с корреспондентом «КП»-Иркутск» братчанин. – Метр ростом в холке, около двух лет от роду. Стоим с мужиками на перекуре, а он все ближе и ближе подбирается к нам. Принюхался, осмотрел и ушел восвояси, но ненадолго. Перешел через железную дорогу в тайгу и через несколько минут вернулся.

Люди зверя не подкармливают, поэтому пропитание он ищет в мусорке. Фото: Александр Перемитин

На вкусняшки от людей рассчитывать не приходится, поэтому мишка перевернул верх дном мусорный бак. Но и там кроме как оберток от колбасы полакомиться нечем. Пока зверь никому не навредил, но поведение дикого хищника предсказать невозможно. Чтобы избавиться от навязчивого гостя, работники станции обратились в иркутский питомник К-9. Прошлой осенью его сотрудники выловили трехлапого медведя-сладкоежку, устроившего погром на пасике в Братске.

- Как только мы найдем время и средства, будем готовы выехать в Братский район, - рассказал «Комсомолке» директор питомника Вячеслав Славин.

Специалист уверен, что уйти в более сытное место медведю-подростку не дают более сильные особи. Дикого зверя планируют усыпить, чтобы перевезти подальше от людей и поглубже в тайгу, где он сможет полноценно добывать себе пищу.

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