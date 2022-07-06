20 квадратных метров можно купить в Москве, продав квартиру в Иркутске

20 квадратных метров в Москве можно купить, продав квартиру в Иркутске. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Иркутяне с грустью шутят, что цены на жилье в нашем городе скоро сравняются со столичными. А некоторые задумываются всерьез: не променять ли жизнь в Сибири на Москву, раз уж квартиры у нас тоже недешевые? Эксперты федерального портала "Мир квартир" подсчитали, сколько квадратов можно купить в "нерезиновой", если продать жилье в родных краях.

Итак, для расчетов взяли московскую недвижимость экономкласса, а это примерно 287 тысяч рублей за квадратный метр.

- Больше всех повезло жителям Санкт-Петербурга, Сочи и Севастополя. Денег от продажи средней квартиры в этих городах хватит хоть и на небольшую, но все же полноценную однушку 30-39 квадратов, - рассказали специалисты.

Это при условии, что они продадут свое достаточно просторное гнездышко площадью 55 квадратов. Плюс только в том, что не придется брать ипотеку.

Ну а все остальные могут рассчитывать только на студию. Иркутянам "светит" в белокаменной примерно 20,8 квадратных метров. Тесновато! Такой вариант подойдет, если переезжаете в одиночку, или молодой семье без детей, - так сказать, для старта в столице.

- В Москве в принципе можно купить квартиру большей площади - за пределами МКАД, где цены на 30% ниже, - прокомментировал генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко. - Мы проводили подобное исследование в предыдущие годы, и оказалось, что в 2018-м житель региона мог купить только 14 квадратов в столице, в 2019-м -15, в 2021-м - 16, а сейчас уже 17,8.

КОМПЕТЕНТНО

Ирина ЛАВРОВА, директор риелторской компании из Иркутска:

"Начал появляться выбор"

- Ситуация на рынке недвижимости в Иркутске сейчас стабильная. Начал появляться выбор квартир, пусть пока небольшой, но все же. Ажиотажного спроса больше нет, но и стагнацией это назвать нельзя - люди продолжают покупать жилье по мере необходимости. Подобрать подходящий вариант можно. Из самых бюджетных, например, - двушки площадью 40-45 квадратных метров в хрущевках в Ново-Ленино за 3,2 миллиона рублей (около 70 тысяч за квадрат - Ред.). Более новые дома обойдутся дороже, примерно 100 тысяч за квадратный метр. Ну а если брать строящиеся дома, то иногда ценник завышен и до 140 тысяч, не каждый себе позволит. Увы, в ближайший год, по нашим предварительным прогнозам, снижения цен не ожидается.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Частные дома подешевеют?

Зато, говорят эксперты, в последние три месяца в стране стали "сдуваться" цены на частные дома. Так, если смотреть по соседним регионам, то загородное жилье подешевело в Новосибирской и Омской областях.

- Частный дом, загородный дом, дача - не такая необходимая вещь, как квартира, поэтому люди предпочитают отказаться от таких покупок и выждать, - объяснил Павел Луценко. - Хотя нельзя исключать, что спрос будет восстанавливаться в связи с ограничением возможностей покупки недвижимости и отдыха за рубежом.

В Иркутске, увы, пока частные дома доступнее не стали. По данным портала, средняя цена на них за полгода повысилась на 8,5% - до 4,3 миллионов рублей.