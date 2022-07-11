Меняю Мичиган на Иркутск: ради любви американец стал сибиряком и надел на свадьбу русскую рубаху

На свадьбу американец Шейн Вахоски примерил русскую рубаху косоворотку. Фото: Матрена БИЗИКОВА

Вместо бейсболки – шапка ушанка, а вместо футболки – русская народная рубаха косоворотка. 29-летний американец Шейн Вахоски решился на глобальные перемены в своей жизни, встретив русскую красавицу Веру Шавель. Ради любви Шейн вызубрил Великий и Могучий, променял солнечный Мичиган на морозную Сибирь, гамбургеры на картошку в мундире и женился в лучших русских народных традициях. А началась история этой любви, объединившая континенты, три года назад.

- Я работала администратором в школе английского языка в Санкт-Петербурге, - рассказывает корреспонденту «КП»-«Иркутск» Вера Шавель. – А Шейн устроился туда преподавателем. На тот момент он уже неплохо знал русский язык, так как переехал из США за год до этого. Сначала мы общались по рабочим вопросам, а через месяц между нами вспыхнула симпатия, и появились чувства.

Вера и Шейн познакомились в Санкт-Петербурге. Фото: личный архив

Шейн рассказывал Вере, что влюбился в Россию еще в юности, когда вместе с друзьями из Мичигана приезжал в нашу страну. Шейн побывал в Волгограде и твердо решил, что хочет поближе познакомиться с русской культурой. Так и пересек океан насовсем, переехав в Санкт-Петербург.

- Мы с первых дней общались только на русском, - продолжает Вера. – Шейн сразу сказал, что по-английски будет говорить исключительно с детьми на уроках.

Шейн уже чувствует себя русским. Вместо гамбургеров - красная икра и картошечка в мундире. Фото: личный архив.

Каждые полгода пара начала ездить на родину Веры в Сибирь. Причем, первая же поездка для знакомства с родителями Веры, выдалась на новогодние праздники. Девушка сразу предупредила любимого о Крещенских морозах, которые лютуют в январе в Иркутске. Но Шейн поначалу отнесся к этому с шуткой.

- Говорил: «Подумаешь, у нас в Мичигане тоже зимы холодные и меня, мол, этим не напугать», - смеется Вера. – Кое-как заставила его купить теплый пуховик. Когда мы прилетели, на улице было под -30 градусов. Мы пошли гулять по городу и мои волосы с ресницами мгновенно покрылись инеем. Шейн, увидев это, поменялся в лице и в ужасе закричал: «Твои волосы погибли!» Он реально подумал, что волосы так замерзли, и скоро отломятся.

Шейн обожает Байкал. Фото: личный архив.

Привыкнув к морозу, америкэн-бой, не мог налюбоваться сибирской природой, красотой Байкала. Называл озеро настоящим чудом. И именно на Байкале Шейн решил попросить у любимой руку и сердце. Все случилось в феврале, когда пара вновь приехала в Иркутск на юбилей бабушки Веры.

- Шейн начал просить, чтобы мы обязательно съездили на Байкал посмотреть на лед, - говорит Вера. – Мы поехали на Малое море, и Шейн неожиданно встал передо мной на колено, достал коробочку с надписью: «Наша любовь глубока как бездна Байкала» и достав кольцо, предложил выйти за него замуж.

Вера сказала «Да». Свадьбу влюбленные решили играть в России. Правда, сначала планировали просто расписаться в ЗАГСе и устроить вечер. Но весной Вера узнала, что 8 июля в День семьи, любви и верности, в архитектурно-этнографическом музее «Тальцы» под Иркутском планируется торжественная роспись в русских народных традициях - с песнями, плясками, хороводом, мастер-классом по созданию семейного оберега и даже гаданиями. Как раз шел набор пар.

- Я предложила этот вариант Шейну и он с радостью согласился, - говорит Вера. – Ему очень понравилась русская рубаха косоворотка. Понравилось мастерить свадебный оберег – кукол неразлучников и запускать в небо белых голубей. После свадьбы Шейн признался мне, что теперь Россия – это его второй дом. Приезжал ли кто-то из его родных из США? Нет, они смотрели нашу свадьбу по скайпу. С родителями Шейна мы прекрасно ладим и хотим быстрее съездить к ним в гости.

Ну а пока молодожены планируют вернуться в Санкт-Петербург. Там Шейна ждут его ученики. Затем пара хочет устроить повторную свадьбу для родных жениха в Мичигане и отправиться в путешествие по миру.

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