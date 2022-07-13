Футболист из Братска Федор Кудряшов завершил карьеру в сборной России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В сборной России по футболу теперь будет на одного игрока из Иркутской области меньше. О завершении карьеры за национальную команду объявил 35-летний братчанин Федор Кудряшов. Об этом защитник объявил на своей странице в соцсети, опубликовав там открытое письмо. Футболист отметил, что в начале карьеры вообще не думал, что попадет в главную команду страны.

- А вот родные верили в меня всегда, - пишет Федор Кудряшов. - Папа вообще не сомневался. В 2010 году, когда Россия получила право провести чемпионат мира – 2018, он так и сказал мне: «Федя, это моя мечта, и она должна также быть твоей мечтой. Сделай все, чтобы туда попасть». Тогда мне было 23 года, и до моего вызова в сборную оставалось еще целых шесть лет.

Напомним, что в сборной России Федор дебютировал только в 29 лет. Произошло это в августе 2016 года.

- Попасть в сборную – это непередаваемые ощущения, - заявляет Федор. - Еще больший шквал эмоций получил, когда попал в заявку на чемпионат мира – 2018. Но вместе с радостью чувствовал огромную ответственность. Прекрасно понимал, что просто сыграть на домашнем ЧМ – мало. Нужно обязательно выступить успешно, иначе потом долго будешь получать негатив.

Братчанин признается, что очень бы хотел сыграть за сборную на чемпионате мира 2022 в Катаре, который пройдет в декабре. Но отстранение российской дружины от международных соревнований разрушило его планы. Правда, завершать профессиональную карьеру Федор, который сейчас играет в турецком "Антальяспоре", не собирается.

- Поэтому, принял решение завершить карьеру в сборной России, -пишет Федор. - Жаль, что не получилось сделать это по-другому. Но ничего страшного — есть моменты важнее футбола. Мне уже почти 36 лет, нужно быть реалистом. Но играть в футбол хочу продолжать как можно дольше. Желания — море. Дай бог, помимо этого сезона, проведу еще два-три года. А там, может, и до 40 дотяну.

Также Федор Кудряшов признался, что никогда не забудет тех эмоций, которые испытывал, выходя на поле в футболке национальной команды.

Напомним, за свою карьеру Федор Кудряшов поиграл за такие клубы, как московский "Спартак", ""Химки", томская "Томь", "Краснодар", грозненский "Терек", "Ростов", казанский "Рубин", "Сочи", турецкий "Истанбул".

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