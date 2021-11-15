Отец Федора Кудряшова о роковом голе в свои ворота в матче с Хорватией: Это случайность или недоразумение

Защитник сборной России Федор Кудряшов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сборная России по футболу проиграла хорватам в решающем матче отборочного этапа чемпионата мира, который в 2022 году состоится в Катаре. Встреча, проходившая в Сплите в сильный ливень закончилась со счетом 0:1 не в пользу россиян. Одним из тех игроков, на кого полилось больше всего критики, стал, увы, братчанин Федор Кудряшов. 34-летний защитник, начинавший свою карьеру в братском «Сибиряке» принес Хорватии победу, случайно отправив мяч в свои ворота на 81-й минуте игры. Больше всего сейчас переживает за Федора его отец Василий Кудряшов. Он болел за сына, смотря трансляцию матча из Братска.

- То, что произошло - досадная случайность и недоразумение, - комментирует корреспонденту «КП»-«Иркутск» Василий Кудряшов. – Безобразную игру Федор не показывал. Наоборот, весь матч он был одним из лучших на поле, как и его коллеги по обороне.

Федор Кудряшов с отцом. Фото: предоставлено Василием Кудряшовым.

Именно на оборону нашей сборной легла основная нагрузка в матче. Несмотря на тяжелые погодные условия и поле с лужами, хорватам удавалось хорошо комбинировать и постоянно создавать опасные моменты у ворот нашего голкипера Матвея Сафонова, которому отлично помогали защитники. А вот в атаке у россиян игра не ладилась.

- Да, некоторые сейчас повешают всех собак на Федора, - продолжает отец футболиста. – Но я знаю, что в команде Федора поддержали. Капитан Георгий Джикия в интервью сказал, что виноват не один Кудряшов, а вся команда. Знаю, что сын переживает. Он очень критично относится к своей игре. Я тоже написал Федору сообщение, что еще ничего не потеряно, шанс попасть на чемпионат мира есть. Звонить в ближайшее время пока не буду. Нужно время чтобы он отошел. А потом мы, конечно, обсудим детали игры.

Шансы попасть на мировой форум в Катаре у сборной России действительно есть. Проиграв хорватам наша национальная команда заняла второе место в отборочной группе и не смогла попасть на турнир напрямую. Теперь россиянам предстоит провести стыковые матчи, которые состоятся в марте 2022 года. Соперник определится во время жеребьевки.

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