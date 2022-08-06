Конкурс в колледжах Иркутска после 9 класса зашкаливает. Рассказываем, куда можно поступить. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Колледжи Иркутска после 9 класса вместо окончания школы и вуза? А почему нет, собственно? Пока поступающие в вузы ждут приказов о зачислении, колледжах Иркутска продолжают принимать заявления на бюджет, до 12 августа. И конкурс туда зашкаливает.

Колледжи Иркутска после 9 класса 2022

-Народ буквально повалил на специальности среднего специального образования, - говорит руководитель приемной комиссии ИРНИТУ Дмитрий Кокоуров. – Очень серьезные конкурсы на все направления, даже после 9 класса. Девятиклассники начинают действовать прагматично.

Проверяем! Баллы по аттестатам в большинстве случаев 4,8- 4,9, на бюджетные места колоссальный спрос. В машиностроительном колледже Иркутска , как и во многих других, сейчас готовят айтишников среднего звена, и при наборе в 50 человек (на две смежных специальности), есть возможность поступить у тех, кто по итогам 9 класса – 4, 6. И даже у сварщиков, где должны, по идее, больше цениться умелые руки и сообразительность, проходной балл – четверка, а конкурс – два человека на место. Так что колледжи после 9 класса, похоже, выбор многих.

Абитуриентов можно понять - диплом в кармане, который они получают достаточно быстро, дает неплохой заработок и гарантированное трудоустройство (а квалифицированные кадры для производства очень ценятся), но и возможность учиться дальше никто не отменял.

- У нас та же история, - говорит руководитель приемной комиссии ИрГУПСа Елена Лыткина. – В Сибирский колледж транспорта, в железнодорожное медучилище серьезные конкурсы и, чтобы поступить туда, надо иметь хорошие оценки. Но с каждым годом растет число тех, кто приходит после 9 класса. Да и бюджетных мест для них больше. Конечно, ребята учитывают и тот момент, что после можно поступить затем в вуз.

А медицинский колледж при ИГМУ и вовсе рассматривается будущими медсестрами как ступенька к диплому врача.

-Конечно, далеко не всякая медсестра с дипломом поступит в медуниверситет, - говорят в приемной комиссии колледжа. – Много и тех, кто хочет стать именно средним медработником. И конкурс просто зашкаливает! Уже и после 9 класса проходной балл 4, 7. Школьники учитывают, кроме всего прочего, что ЕГЭ в колледже будут сдавать внутреннее, а те, кто у нас отучился, получат плюсом несколько баллов для поступления в вуз. Ну и специальность! А те, кто не прошел на высшее, уже идут к нам с аттестатами.

Такая же история и с педагогическим образованием. Среди тех, у кого за плечами девятилетка, в региональном колледже «пул» лучших уже практически сформирован.

- У нас уже невероятный конкурс – 12 человек на место на физкультуру и спорт, - говорит замдиректора регионального педколледжа Светлана Строгина. – Но и на другие направления из тех, что после 9 класса – немногим меньше. На дошкольное образование – 7, на преподавание в начальных классах – 9 желающих на одну «вакансию».

Что сказать? К успеху в профессии есть две дороги – одна короткая, но рискованная. Можно поступить в вуз, а можно и «пролететь». Вторая – длиннее, но надежнее. Поступаеш в колледж Иркутска в 2022 году, через 3-4 года лучаешь среднее специальное образование – диплом и работа в кармане, а там можно и в вуз, хотя бы на заочное отделение.