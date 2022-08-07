Ошейник врос в кожу. В Иркутске спасли замученного до полусмерти щенка

Щенка-подростка медленно убивал завязанный на шее ремешок. Фото: К-9

«Видео 18+ впечатлительным и беременным не смотреть» - предупреждают своих подписчиков в социальных сетях сотрудники иркутского питомника К-9. На кадрах - новый пациент госпиталя, которого спасли от долгой и мучительной смерти. Кожу щенка-подростка буквально разорвал туго затянутый ошейник. Огромная рана мучила животное не один месяц.

Страшная рана мучила животное не один месяц. Фото: к-9

- Скорее всего, на маленького щенка когда-то надели ошейник, и собака сбежала, - рассказали ветеринары. – Щенок рос, и удавка постепенно прорывала окружающие мягкие живые ткани, причиняя псу боль и страдания.

Операцию провели под общим наркозом. Фото: К-9

Привезли бедняжку из Шелехова, где его заметили люди и сообщили о животном в питомник. Вросший в шею ремешок пришлось удалять под общим наркозом. После этого, травмированную кожу обработали специальной мазью для быстрого восстановления тканей и сделали перевязку. Наравне с раной ветеринары обеспокоены сильным истощением четвероногого. Бродяжка долго жила на улице и голодала. Теперь собаку ждет восстановление под постоянным наблюдением специалистов. А после долгого лечения животному найдут любящих хозяев.

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