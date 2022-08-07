Любители астрологии все чаще обращаются в роддома, чтобы составить гороскоп Фото: Иван ВИСЛОВ

У сотрудников Иркутского городского перинатального центра прибавилось работы. И бэби-бум здесь не причем. Все чаще к специалистам обращаются не будущие мамочки, а любители астрологии. Для составления подробного предсказания одного знака зодиака, как оказалось, недостаточно. Необходимо составить так называемую натальную карту, которая полностью основана на точном времени рождения человека. Только с ее помощью знатоки звездной «науки» смогут предупредить о болезни, раскрыть секрет всех проблем и помочь добиться успеха. Однако при выписке из роддома в свидетельство такие данные не включают, а бирки из клеенки, которые в советские годы крепили на руку каждого новорожденного, теряются или вовсе рассыпаются от старости. Именно в таких случаях желающие заглянуть в будущее пытаются восстановить данные, написав в медучреждение заявление с просьбой поднять архив. «Комсомолка» расскажет, как узнать время своего рождения в Иркутске.

Как узнать время своего рождения в Иркутске: обращаемся в роддом

- К нам обращаются как женщины, так и мужчины, — рассказала главный врач Иркутского городского перинатального центра Ирина Ежова. – Первых, конечно, больше. При этом, это люди более зрелого возраста, от 30 лет и старше. К примеру, заявлений от студентов я ни разу не получала.

Только с начала 2022 года в медучреждении приняли несколько сотен обращений. В здешнем архиве истории рождения хранятся в течение 25 лет, после чего записи утилизируются. Однако, если же срок не истек, данные вам предоставят в течение недели. Как узнать время своего рождения в Иркутске? Для этого необходимо лишь обратиться в регистратуру и оставить свои личные данные и контакты. Важно! Информацию возможно получить только в месте, где вы появились на свет.

Как узнать время своего рождения в Иркутске: составить гороскоп, узнать судьбу

Но неужели нельзя обойтись без этих заморочек? Если человек желает получить ответы на все необходимые вопросы, то без этого никак, уверяет опытный астролог из Иркутска.

- Даже разница в пять минут может кардинально изменить судьбу человека, - говорит Зара Абарян. – Владея точным временем рождения, я могу рассказать даже какие блюда предпочитает человек, не говоря уже о характере, наклонностях и переменах в его жизни.

По словам Зары, в Приангарье предсказания по расположению звезд и планет пользуются большой популярностью. Чаще всего мистикой увлекаются женщины, но и представители сильного пола не прочь взять совет у небесных тел, если речь идет о доходах.

- Самый частый вопрос, с которым ко мне приходят - «Когда я встречу настоящую любовь?», - делится Зара Абарян. – Основная часть моих клиентов – это дамы от 18 до 60 лет. И лишь 20% записывающихся на прием – мужчины. В то время, как девушки интересуются отношениями, а также здоровьем и будущим своих детей и супругов, парни желают знать, когда на них свалится успех, и как этот момент приблизить.

Также с помощью астрологии можно решать и менее глобальные проблемы. К примеру, натальная карта подскажет, в какую секцию сдать ребенка, какое хобби выбрать или куда поехать отдыхать.

Как узнать время своего рождения в Иркутске: обращаемся к астрологу

Если же узнать время появления на свет традиционным способом не удалось, то шанс все же есть. В этом случае специалисты прибегают к ректификации.

- Этот метод помогает определить время рождения человека с помощью пяти важных событий. Например, ДТП, перелом руки, поступление в университет, рождение ребенка, переезд, свадьба или потеря близкого человека. Процедура эта длительная и весьма сложная и может занять как 3 дня, так и 3 недели. Все зависит от того, как быстро человек вспомнит необходимую информацию.

К слову, эту услугу называют еще и одной из самых дорогостоящих на рынке «звездных» услуг. Однако, это один из самых действенных советов, как узнать время своего рождения в Иркутске. Важно! Помните, что астрология дает лишь подсказки, а не инструкцию к жизни. Подходить к любым предсказаниям необходимо с умом.

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