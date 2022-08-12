Раздеваюсь за деньги. Житель Иркутска стал порно-моделью и организовал свой вебкам-бизнес Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутской области полицейские впервые накрыли вебкам-студию. Самое интересное, что владельцем, организатором и моделью в незаконном бизнесе выступал один человек. Приватные онлайн-шоу для клиентов 36-летний мужчина устраивал, не выходя из дома. Его он специально оборудовал для проведения трансляций, которые запускал на одном из вебкам-сайтов. Такого рода общение незнакомцы щедро оплачивали.

- Кроме того, им был разработан специальный каталог, где указывались расценки, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

К слову, желающие воспользоваться услугами вебкам-модели из Иркутска находились не только в России, но и за рубежом. Зарабатывал на съемке порнографии сибиряк около шести месяцев, с декабря прошлого года по апрель 2022-го, пока его не задержали правоохранители.

- Материалы уголовного дела переданы в Кировский районный суд для рассмотрения по существу, - рассказали в региональном Главке МВД.

За изготовление и распространение запрещенных материалов ближайшие 6 лет подозреваемый может провести не в уютной студии, а в колонии.

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