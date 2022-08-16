Что произошло в ночь на 16 августа 2022 в Иркутске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пока большинство сибиряков отдыхают после трудового дня, жизнь в городе не прекращается. Расскажем, что произошло в ночь на 16 августа 2022 в Иркутске и о других интересных событиях, которые случились накануне.

Что произошло в ночь на 16 августа 2022 в Иркутске: принято решение о рейдах

Инспекторы ГИБДД рассказали, что с сегодняшнего утра и весь завтрашний день в областном центре пройдут профилактические рейды. Полицейские выйдут на улицы города, чтобы проверить, как соблюдаются правила дорожного движения в отношении иркутян-пешеходов.

- Будем смотреть, как соблюдают автомобилисты правила проезда пешеходных переходов – останавливаются ли перед «зеброй» и пропускают людей, переходящих дорогу, - поделились в Госавтоинспекции Иркутска.

Тем, кто попадется на нарушениях, грозит штраф от полутора до двух тысяч рублей. Но! Следить внимательно во вторник и среду будут не только за водителями, под «прицелом» будут все: переходящие вне разрешенных мест автодорогу пешеходы, также могут схлопотать штраф.

- Пешеход, игнорирующий правила перехода в установленных местах, а соответственно подвергающий свою жизнь и здоровье опасности, также может быть привлечен к ответственности, - говорят инспекторы. - За такое правонарушение предусмотрен штраф в размере 500 рублей.

Что произошло в ночь на 16 августа 2022 в Иркутске: пропавшую 6-летнюю девочку нашли

Эта история произошла в Нижнеудинске. Полсотни человек разыскивали пропавшую 6-летнюю девочку. Ее мать обратила внимание, что дошкольница пропала около 17.00, но сначала попыталась найти ее сама, после пошла в полицию. Всю ночь ребенка разыскивали.

Поиски закончились счастливой новостью – найдена, жива. Где была? Ночевала дома у бабушки своей подружки. Женщина на слово поверила девчушке, что той мать разрешила переночевать и не стала связываться с родителями.

- Сотрудники ОВД просят сибиряков, в гостях у которых находится посторонний ребенок, связываться с его родителями для уточнения информации, - рекомендуют полицейские.

Так как это уже не первый случай, когда ребенок спокойно ночует у друзей, а его родные бегают по всему городу, разыскивая «пропавшего».

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