В Бодайбо во время погони пьяный водитель устроил ДТП, в котором пострадала девушка

В Бодайбо скрываясь от полиции пьяный водитель устроил ДТП, в котором пострадала девушка Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Бодайбо погоня инспекторов ДПС с пьяным водителем закончилась ДТП. Накануне, 14 августа, во время рейда полицейские заметили нетрезвого мужчину за рулем «Тойота Ленд Крузер Прадо». Тот, увидев патрульную машину, прибавил скорость и попытался скрыться. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Сотрудники полиции, включив проблесковые маячки, направились следом за автомобилем, - рассказали в ведомстве. - Лихач не справился с управлением допустил наезд на бордюр с последующим опрокидыванием автомобиля.

В результате аварии 23-летняя пассажирка внедорожника получила травмы и была доставлена в больницу. Нарушителем оказался 26-летний житель рабочего поселка Мамакан. Медицинское освидетельствование подтвердило, что перед поездкой он употреблял спиртное.

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