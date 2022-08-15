Угнанный грузовик столкнулся с иномаркой в Иркутске, один человек погиб Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Фото с места страшной аварии опубликовала пресс-служба Госавтоинспекции Иркутска. Из-за лобового столкновения иномарка «Тойота Платц» превратилась в груду металлолома. Грузовик «Тойота Дюна» в результате аварии перевернулся. Один из его пассажиров, 29-летний мужчина, погиб от полученных травм. Еще двоих пострадавших, находившихся в кабине фургона, а также водителя легковушки, госпитализировали.

- Столкновение двух машин произошло вчера, 14 августа, около 18 часов 30 минут на 5 километре автодороги «Ново-Ленино - Максимовщина», - уточнили в ведомстве. - Как предварительно установили полицейские, водитель «Тойота Дюна» двигался в направлении села Мамоны, а находившаяся за рулем «Тойота Платц» 39-летняя женщина ехала со стороны Ленинского района Иркутска.

Пассажир грузовика погиб Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Следователям по ДТП Главного следственного управления ГУ МВД России по Иркутской области предстоит просмотреть записи с видеорегистраторов, а также опросить очевидцев, чтобы выяснить, кто из водителей нарушил правила и выехал на встречку. По сведениям полицейских, грузовик «Дюна» ранее был похищен с одного из дворов микрорайона Ново-Ленино.

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