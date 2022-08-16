«Что за поведение? Как с собакой». В Бурятии воспитательницу обвиняют в жестокости к детям

В Бурятии воспитательницу обвиняют в жестокости к детям Фото: Антон ФОКИН

«Что за поведение? Как с собакой,» - в сети вновь разорился скандал вокруг жестокого обращения с детьми. На этот раз людей возмутили методы воспитания одной из работниц детского сада в Бурятии. Видео, снятое во время занятия с малышами, было опубликовано в паблике поселка Селенгинск. Судя по кадрам, воспитателя вывело из себя непослушание непосед. Во время урока, ребятишки продолжали разговаривать друг с другом, что разозлило женщину.

«Меня послушай. Дай мне сказать,» - обращается она к сидящей на стульчике девчушке. После чего, взяв рукой за шкирку, пересаживает ее на другое место, отчитав остальных детей за разбросанные игрушки. Позже, то же самое педагог делает с другим ребенком. По словам жителей поселка, этот ролик был снят в прошлом году, однако просочился в сеть только сейчас. После увиденного родители потребовали отстранить нервного воспитателя от работы.

Видео попало в сеть спустя год после случившегося. Родители требуют уволить педагога. Фото: скрин с видео.

- Мой ребенок ходит в эту группу и к этому воспитателю, - делится одна из мамочек. - Ребенок неоднократно жаловался, что вы дергаете их, таскаете, бьете по голове. Я его ругала, хотя должна была ему верить и прислушиваться. Думала, что он многое может приукрасить.

Однако не все согласны с возмущенными комментаторами. Часть пользователей поспешила оправдать педагога, мол, работа сложная, да и дети не всегда отличаются ангельским поведением. Как стало известно «КП»-Иркутск», жительнице Селенгинска, вокруг которой разгорелся конфликт, 54 года. 20 из них она посвятила работе с дошколятами. Специалист преподает окружающий мир, развитие речи и художественную литературу.

На кадрах видно, как воспитатель берет за шкирку двух девочек. Фото: скрин с видео.

По словам руководства детского сада, после случившегося последовало дисциплинарное наказание. Также за воспитателем наблюдали, однако других нареканий выявлено не было. В настоящее время женщина находится в отпуске, но сможет ли она приступить к работе с началом учебного года - вопрос спорный. Ситуацией уже заинтересовались правоохранительные органы.

- Пpoвoдитcя пpoвepкa. Устанавливаются вce oбcтoятeльcтвa пpoизoшeдшeгo, - сообщили корреспонденту «КП»-Иркутск» в пресс-службе ГУ МВД России по Бурятии. - Maтepиaлы пpoвepки бyдyт нaпpaвлeны в cлeдcтвeнный oтдeл пo Kaбaнcкoмy paйoнy CK Poccии пo Pecпyбликe Бypятия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Не проронила ни слезинки. Вскрылись ужасные подробности о матери, которая заморила голодом 12-летнего ребенка в Иркутской области. Жительницу Эхирит-Булагатского района подозревают в том, что она заморила голодом 12-летнего ребенка. (подробности)

«Друзья пытались его откопать». 6-летний мальчик погиб страшной смертью на глазах у сверстников в Бурятии. СК начал проверку после гибели 6-летнего мальчика, которого засыпало песком в Бурятии. (подробности)