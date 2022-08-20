69% жителей Иркутска жалуются на проблемы со здоровьем из-за сидячей работы Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фитнес–браслеты сейчас в тренде. Удобно – можно и время посмотреть, и сообщения в соцсетях увидеть, и сколько за день прошел и калорий сжег, посчитать. И, если с мессенджерами все в порядке, то обычного работающего человека данные по числу пройденных километров нервируют. Все же помнят – надо хотя бы 10 тысяч шагов и утром зарядку. Это для здоровья, и это минимум. А на деле?

Мало двигаюсь? Работа виновата!

- Проблемы со здоровьем вызваны малоподвижным образом жизни и сидячей работой, - в этом уверены 69% опрошенных иркутян.

И это правда. С другой стороны, есть одно но – если бы ежедневно приходилось заниматься тяжелым физическим трудом, как во многих профессиях в добывающей промышленности, например, или в сельском хозяйстве, то тогда бы работа была «виновата» в болях в спине.

- И это так, потому что чаще всего на такие проблемы жалуются те, кто много часов вынужден просиживать за столом – это прежде всего IT-специалисты и бухгалтеры – таковых примерно две трети, - подтвердила пресс-секретарь Head Hunter Лилия Эсауленко. – Конечно, также люди сетуют и на то, что здоровья не добавляют переработки и большой объем задач, об этом говорят примерно половина маркетологов и менеджеров, они же часто называют и ненормированный рабочий день.

Напряженность растет, многие жалуются на бессонницу и тревоги, хватаются за таблетки.

- 41% опрошенных иркутян отмечают, что за последний год стали прибегать к помощи лекарственных средств чаще, чем обычно, - приводят довольно необычные данные опроса в Head Hunter. – И чаще всего это, не считая витаминов, успокаивающие и антидепрессанты – на них «сидит» каждый четвертый, обезболивающие и средства для улучшения пищеварения принимает каждый пятый.

А почему бы не пойти в спортзал или хотя бы не выспаться?

Что делать, чтобы помочь себе и снять напряжение рабочего дня, от которого не отвертишься и не глотать валерьянку ? Тут в качестве ответа – прописные истины - физкультура и прогулки на свежем воздухе, полноценный сон и отдых. А что у иркутян по этим направлениям? Когда была пандемия – ходили, несмотря на все ограничения, в клубы. Массовым развлечением стала ходьба или бег. Потому что боялись за здоровье и считали это единственной защитой от напасти. А еще – потому что на удаленке больше свободного времени. А потом…

- Всплеск интереса к занятиям спортом, ставший ответом на карантинные ограничения, постепенно сошел на нет, - говорит аналитик, президент агентства FinExpertiza Елена Трубникова. – Просто в разгар пандемии жизнь людей была сильнее привязана к своему району, а потом появилось больше разнообразия в выборе досуга.

Сейчас фитнес-инструкторы плачут. В прямом смысле. Скажем, в Иркутске, как только появилась возможность тратить свободное время на походы по магазинам и в кино, число посетительниц тренировок в зале упало на четверть! Девушки отговариваются тем, что занимаются самостоятельно. Мужчины, правда, держатся привычных нагрузок и их там заметно больше . Но в целом, по статистике, ходит на занятия спортом сейчас каждый десятый.

- По нашим данным, в Иркутской области организованно занимаются спортом 12,6% мужчин и 8,2% женщин, - уточнили в Иркутскстате, предварительно проведя исследование. - Среди горожан занятия спортом пользуются большей популярностью, чем у жителей сел.

Среди деревенских, по статистике, вспоминают про физкультуру достаточно много представителей сильного пола – 9, 8% и лишь одна из сотни дам. Это вполне понятно – у них еще огород, частный дом и хозяйство, где свой фитнес 24\7.

Что насчет выспаться, то иркутяне отвечают специалистам, что положенные 8 часов в рабочий день и на час-полтора больше в выходной проводят в постели.

А вот идти к врачу, когда «ничего не болит», хотят немногие. Опять же статистика, которая «знает все», говорит, что в прошлом году таких нашлось меньше половины, а среди мужчин – и вообще треть. С другой стороны, сделаем скидку на то, что в 2021 году многим помешал коронавирус.