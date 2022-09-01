На вахту всей семьей!

Владислав Шавкун. Фото предоставлено пресс-службой ВЧНГ

На месторождении «Верхнечонскнефтегаза» (входит в нефтегазодобывающий блок НК «Роснефть») на севере Иркутской области трудятся целыми семьями. Пример тому - династия Шавкун. Отец, Михаил Александрович, - слесарь-ремонтник цеха добычи нефти и газа, два его сына, Александр и Алексей, - операторы по добыче, а двоюродный внук Владислав - оператор обезвоживающей и обессоливающей установки. Свою работу они искренне любят, а вместе трудиться еще приятнее!

Вахты совпадают

Михаил Шавкун - глава семейного клана, как он в шутку себя называет - впервые приехал на месторождение в 2006-м, за два года до начала добычи промышленной нефти. Поначалу трудился у подрядчиков, а в 2010-м устроился непосредственно в ВЧНГ, практически одновременно со старшим сыном.

Вадим Александрович (в центре) и его сыновья Александр (слева) и Алексей всегда вместе - даже график поездок на север совпадает! Фото предоставлено пресс-службой ВЧНГ

- Моя история в ВЧНГ началась с простого водителя, работающего на цех добычи нефти и газа, - вспоминает Александр Шавкун. - После полугода на Верхней Чоне мне стал интересен процесс нефтедобычи, захотелось узнать, понять, как все это работает и почему. Интерес заметили мои «пассажиры» - работники цеха. В городе отучился на оператора добычи нефти и газа и вот уже больше 10 лет тружусь в ВЧНГ. За эти годы многое узнал и узнаю до сих пор: время не стоит на месте, появляются новые технологии, новое оборудование - постоянно нужно развиваться.

- Младший, Алексей, слушал-слушал наши рассказы про вахту, и через пять лет тоже захотел трудоустроиться! - добавляет Михаил Александрович. Зарплата стабильная, условия для проживания прекрасные, график - подарок: месяц работаешь, месяц отдыхаешь дома.

Отец и сыновья не успевают соскучиться. Когда вахты совпадают, они работают в одном цехе, вместе живут в общежитии - словом, всегда рядом и всегда поддерживают друг друга словом и делом.

Внук в числе лучших по профессии

Вдохновляясь примером старших, год назад пришел в ВЧНГ и двоюродный внук Михаила Владислав.

- Когда он думал, какой сделать выбор, я объяснил, что работа нужна такая, чтобы крепко стоял на ногах и мог обеспечивать будущую семью, - откровенничает Михаил Шавкун. - А у нас все именно так. Главное, хорошо выполнять свои обязанности. Внука, кстати, уже оценили: в этом году он занял второе место в корпоративном конкурсе «Лучший по профессии». Совсем как я 11 лет назад!

Побеждают в профессиональных состязаниях и начинающие специалисты, для которых Михаил Александрович выступает наставником. Накоплен богатый опыт, а значит, им нужно делиться, и не только с семьей. Берет новичков-слесарей на сложные ответственные задания - на новые скважины и кустовые площадки.

Приятно видеть результаты

- За что люблю свою работу? Очень приятно создавать что-то своими руками, качественно и надолго, видеть результаты, - делится Михаил Шавкун. - Плюс постоянно в разъездах - на месте не сидится. Коллектив у нас хороший, сплоченный, почти половина - мои земляки. Думаю, все то же самое нравится и сыновьям. Конечно, на вахте очень скучаю по жене и внукам.

Сейчас Михаил в отпуске, на месторождение только в октябре. Пока тепло, вся большая семья отдыхает в деревне, жарит шашлыки, ходит в лес за грибами, наслаждается природой.

- Вместе нам всегда интересно, что дома, что на работе, - улыбается Михаил Александрович.