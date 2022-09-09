Поиски без вести пропавшего в Бурятии туриста из Иркутской области завершены спустя 1,5 месяца Фото: ГУ МВД по Иркутской области

1,5 месяца длились поиски без вести пропавшего мужчины, который в одиночку отправился из Приангарья в Бурятию ради сплава. Подобное путешествие для 40-летнего жителя Иркутского района было далеко не первым. На лодке по рекам он планировал вернуться в регион к 27 июля. Однако, когда сибиряк перестал выходить на связь, а в назначенный день не вернулся домой, его близкие забили тревогу. В СМИ и соцсетях тут же распространили ориентировки с внешностью исчезнувшего. Одной из примет был шрам в районе виска.

- По предварительным данным, на такси опытный турист со снаряжением добрался до улуса Утата Закаменского района, затем планировал проследовать по реке Цакирка до улуса Далахай и продолжить маршрут через тайгу и горы до реки Иркут, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Бурятии.

Однако завершить поход мужчине не удалось… Его тело во время плановых сборов обнаружили иркутские спасатели в районе горного хребта урочище Зун-Мурино Тункинского района. По предварительной информации, турист сорвался со скалы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Шесть пугающих историй о детях из Иркутской области, чью тайну исчезновения не удается раскрыть больше 10 лет. 18 без вести пропавших детей разыскивают по всей Иркутской области. (подробности)