Мошенникам, пытавшимся обчистить 86-летнего пенсионера, помешали сотрудники банка в Братске

Пенсионер из Братска перевел мошенникам более 400 тысяч рублей и планировал отправить им еще несколько десятков тысяч Фото: ГУ МВД по Иркутской области

- Странно, этот дедушка уже приходил, переводил деньги недавно, - поделились друг с другом сомнениями сотрудники одного из банков в Братске. – И суммы не малые. Что-то здесь не так. Надо что-то предпринять, вдруг мошенники.

Сказано, сделано. Сотрудники банка обратились в собственную службу безопасности, рассказали о своих подозрениях. Оказалось, что 86-летний пенсионер делал переводы не только через это отделение, но и обращался в другие филиалы. Данные передали полицейским.

«Поймали» сибиряка на уже известную следователям схему - компенсация за лекарственные препараты или БАДы. Пенсионера остановили от еще одной ошибки прямо в отделении банка, буквально за несколько минут до того, как он хотел отправить мошенникам очередной перевод в 70 тысяч рублей.

- Обещали компенсацию, сказали доплатить 35 тысяч рублей, - поделился пенсионер. – Я говорю «доплатил», а потом бухгалтер то ли кто их говорит еще надо. Потом еще. Вот сейчас хотел перевести.

Обчистить до нитки пожилого мужчину у аферистов не получилось. У пенсионера осталось полмиллиона рублей. Остановить череду прибыли на счетах телефонных мошенников удалось благодаря сотрудникам банка и полицейским. Но, как оказалось, звонившие обманывали его на протяжении трех недель, за это время он успел перевести им более 400 тысяч рублей.

- Установлено, что первый звонок поступил пострадавшему в августе, под разными предлогами злоумышленники заставляли потерпевшего переводить денежные средства на указанные ими счета, - говорят в полиции. – Сейчас устанавливаем все обстоятельства хищения денежных средств у мужчины телефонными мошенниками, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

НА ЗАМЕТКУ!

Когда нужно прервать телефонный разговор, так как это могут быть мошенники:

- если вам звонят «сотрудники безопасности банка»;

- если в разговоре прозвучало словосочетание «безопасный» или «резервный счет»;

- если вам звонят «правоохранители» и говорят о подозрительных операциях на ваших счетах;

- если вам звонит оператор сотовой связи и просит назвать цифры из сообщения под предлогом, что ваша сим-карта устарела;

- если вам сообщают о баснословных выигрышах;

- если вас просят продиктовать данные вашей банковской карты и коды из приходящих на телефон сообщений;

- если вам предлагают получить компенсацию за ранее заказанные лекарства или товары.

В таких случаях полицейские рекомендуют сразу прерывать разговор и обращаться в отделение.

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