Двух лжебанкирш из Челябинска осудят за обман жителей Иркутской области

Подозреваемые обманули как минимум шесть жителей Иркутской области Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Как минимум шесть человек из Приангарья пострадали от мошеннической схемы двух женщин, представлявшихся по телефону сотрудниками банка, по указке которых держатели пластиковых карт переводили все средства на «безопасный счет». Иркутским полицейским удалось задержать подозреваемых весной этого года в Челябинске, где те снимали квартиру, а также собрать доказательства их виновности. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- В ходе разговора одна из них представлялась менеджером банка, сообщала о том, что со счета гражданина кто-то пытается списать средства, после чего убеждала человека снять все деньги и перевести на «безопасный счет», диктуя жертве номера телефонов, привязанные к подконтрольным ей и ее подельнице счетам, - говорят в МВД региона.

Чем занималась вторая подозреваемая? Она собирала нужную для аферы информацию – узнавала имена, отчества и другие сведения, чтобы звонок «банкира» был более убедительным. Обмануть им удалось как минимум шесть человек. Сибиряки перевели мошенницам 175 тысяч рублей.

Больше всего пострадал вахтовик, работавший в то время в Бодайбинском районе Приангарья. Он «отдал» аферисткам 83 тысячи рублей. И сделать это для мужчины стало настоящим «квестом», ведь поблизости не было банкомата.

- Переживая за свои накопления, мужчина, находясь на добывающем участке, нашел попутно следовавшую машину и через таежную дорогу добрался на ней до ближайшего населенного пункта, - говорят полицейские. - Все это время он не прекращал диалог с «сотрудницей банка».

Банкомат мужчине удалось найти в поселке Кропоткин. Там, по инструкции подозреваемых, используя терминал, вахтовик и перевел деньги по номерам телефонов, подсказанных псевдобанкирами. После завершения «финансовых операций» сотрудница банка сказала подождать 10 минут, а после ее номер стал недоступен.

- Номер был московский, женщина обратилась ко мне по имени и отчеству, - пояснил тогда полицейским рабочий. – Рассказала, что какие-то операции проводятся на моем счете, срочно нужно перевести деньги на защищенный «резервный счет». Ну, я и рванул!

Таким же способом они обманули жителей городов Братск, Усть-Илимск, Саянск, Шелехов, а также рабочего поселка Лесогорск Чунского района региона. Чтобы установить причастность женщин к преступлениям, было проведено множество экспертиз. «Сотрудницы банка» сначала заявляли о своей невиновности, но ознакомившись с уликами, признали свою вину и возместили пострадавшим ущерб.

Все эти случаи были объединены в одно производство, уголовное дело по статье «Мошенничество» передано в Саянский городской суд.

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