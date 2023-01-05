Шикарный и величественный: Байкал покрывается льдом, смотрите невероятное видео

Байкал невероятно красив в любое время года. Фото: стопкадр с видео ФГБУ "Заповедное Подлеморье"

Красота Байкала по-особенному звучит в зимнее время года. Именно зимой на озере появляются знаменитые застывшие пузыри, хрустальные сталактиты, трещины длиной в несколько метров. Такие узоры выписывает природа на льду самого глубокого озера планеты, что диву даешься! Таким Байкал станет совсем скоро, а сейчас он замерзает, увидеть, как это происходит у большинства туристов не получается – навигация маломерных судов на озере уже закрыта, а по льду пока не прогуляться – увы, рано. Полюбоваться красотой сибирякам помогли сотрудники Забайкальского национального парка. Они сняли видео замерзающего Байкала при помощи дрона. А еще поэтично описали состояние озера в это время года.

- Перед тем как замерзнуть, Байкал затихает, тяжелая и холодная вода становится тихой и ленивой, - поделились в ФГБУ «Заповедное Подлеморье». - Байкал в это время не хочет бушевать, он хочет заснуть под ледяным одеялом, накопивший много тепла, он сейчас остывает. Мороз забирает в себя тепло - пар ушедшего лета поднимается над засыпающим морем.

В подтверждении своих слов смонтированное двухминутное видео сотрудники нацпарка разместили в Интернете. На нем и парящее озеро, и зарождение льдин, и ледяные наплески по берегам, и начавшие появлятся торосы. И действительно Байкал невероятно тих – вода как будто замерла и ждет, когда же уже морозы сделают свое дело.

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