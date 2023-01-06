Выпил шампанского и схватился за нож: новогодняя ночь обернулась резней в Бурятии Фото: Олег ЗОЛОТО

Двоим работникам фермы в Закаменском районе Бурятии Новый год пришлось встречать на трудовом посту. Несмотря на это, настроение у пастухов было праздничным. Вечером они выпили крепкого алкоголя, а ближе к полуночи перешли на шампанское. Застолье продолжалось почти всю ночь. Однако утром 1 января один из мужчин позвонил руководству и сообщил, что нашел своего коллегу мертвым. Осмотрев тело 65-летнего сибиряка, следователи поняли, что произошло убийство. Подозрение пало на его напарника.

- По данным следствия, на фоне алкогольного опьянения из-за незначительного повода между обвиняемым и убитым произошла ссора, - рассказали корреспонденту «КП»-Иркутск» в пресс-службе СУ СК России по республике Бурятия.

Как выяснили правоохранители, выйдя из себя, 39-летний пастух схватил со стола нож и исподтишка напал на обидчика, с которым они жили вместе два месяца. Оставив умирать раненного в спину коллегу, он спокойно лег спать. На следующий день мужчина попытался придумать себе «алиби», но его обман быстро раскусили. Тогда подозреваемый во всем сознался и подробно рассказал о том, как праздничное застолье закончилось резней.

- По данному факту Джидинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Бурятия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), - подытожили в ведомстве.

Мужчину заключили под стражу. Следователями проводятся необходимые следственные действия для сбора полной доказательственной базы.

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