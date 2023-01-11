Куда сдать елку в Иркутске 2023 и подарить ей вторую жизнь после новогодних праздников Фото: Алексей БУЛАТОВ

Праздники закончились и возник резонный вопрос – что делать с новогодним деревом? Как вариант – сдать на переработку. Правда, мест по приему елок от населения у нас не так много. Рассказываем, куда сдать елку в Иркутске 2023.

Куда сдать елку в Иркутске 2023

Так, будут рады деревцам в зоосаде на территории Ботанического сада ИГУ. Здесь из хвойных деревьев делают витаминную подкормку для подопечных, в том числе копытных, кроликов, дикобразов. Также измельченные ветви используют как подстилку для вольеров.

Елки принимают также в «Сибирском зоопарке» на набережной у ледокола «Ангара» и подчеркивают, что деревья должны быть ничем не обработаны.

А вот в Иркутской зоогалерее елки от населения нынче не принимают, поскольку сформировали запасы оптом – из остатков с елочных базаров. Из хвойной зелени здесь формируют «консервы» и складируют на улице вплоть до марта. Дальнейшее хранение не целесообразно, пересохшая хвоя на корм животным не подходит.

Куда сдать елку в Иркутске 2023, уже известно. А что насчет соседних городов? Например, в Ангарске общественная организация «Эпишура» планирует провести акцию по сбору елок. Она пройдет на территории зоопарка Дворца творчества детей и молодежи 13 января с 17.00 до 18.00 и 14 января с 12.00 до 14.00. Наиболее свежие ветки экоактивисты намерены отдать питомцам зоопарка, остальное отправят на дрова для нуждающихся.

ВАЖНО

Как правильно сдать или сохранить дерево

Прежде чем пытаться сдать елку в зоопарк, нужно очистить ее от мишуры, искусственного снега и прочих элементов украшения. Иначе трапеза для животных закончится печально.

Утилизировать елку тоже нужно с умом. По информации регионального оператора по работе с ТКО, живые елки, как и искусственные, размером более полуметра относятся к крупногабаритным отходам. Их нужно оставлять в соответствующих местах на контейнерных площадках. Складировать такие крупные предметы в контейнеры для ТКО нельзя, крупные ветки могут сломать механизм мусоровоза.

Если не решили, куда сдать елку в Иркутске 2023, можно ее сохранить. Тем, у кого есть дачный участок, садоводы с опытом советуют оставить елку до весны – на удобрение. Кроме того, ствол дерева часто используют как опору для садовых растений, а то и вовсе – хранят прошлогодние елки в гараже до осени, чтобы потом на зиму на даче укрывать ими дачные насаждения.

КСТАТИ

По статистике Приангарье входит в число основных поставщиков живых елок в стране. По данным Рослесинфорга, российские елки везут в основном из Сибири, в лидерах – Кемеровская и Иркутская области, Красноярский край.

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