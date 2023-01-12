«Раздался резкий треск»: лед провалился под ногами четверых сибиряков на Байкале, смотрите шокирующее видео

Далеко от берега не отходили - всего на метр. Фото: Анастасия Федулова.

По соцсетям разлетелось видео, от которого дух захватывает. На кадрах - четверо друзей, они смеются и позируют для видео, стоя на поверхности самого глубокого озера в мире. И вдруг лед под ними проламывается - они чудом успевают отскочить на берег и буквально на руках вытягивают одну из девушек. Одной ногой она уже была в ледяной воде… К счастью, ей повезло - только ботинок намочила.

- Мы даже не поняли, что произошло. Вот мы стоим на чистом льду Байкала и резкий треск под ногами… - рассказывает "КП"-Иркутск Анастасия Федулова - это она на видео протягивает руку едва не утонувшей подруге.

Оказалось, что компания друзей, как и многие туристы зимой, приехала в поселок Большое Голоустное, чтобы отдохнуть и полюбоваться удивительным байкальским льдом с пузырями.

- Мы уже как день отдыхали на турбазе и решили прогуляться до озера в поисках живописных мест, - вспоминает Анастасия Федулова. - Мы видели, как по льду гуляли дети и взрослые, поэтому подумали, что он уже достаточно крепкий.

Выходить на неокрепшую поверхность озера опасно. Фото: Анастасия Федулова.

Далеко от берега не отходили - всего на метр. Погуляли минут 20 и решили запечатлеть приятный момент на видео. Установили телефон в сугроб...

- Лед провалился так неожиданно, что мы ничего не испытали. Но позже, когда допрыгнули до берега, испугались! - говорит Анастасия. - Хорошо, что успели сделать эти два спасительных шага.

Все-таки Байкал - озеро глубокое и даже вблизи берега можно уйти под воду с головой.

- Так что на лед мы больше не выходили, - заключает героиня видео.

Добавим, что о том, что выходить на неокрепшую поверхность озера опасно, не раз предупреждали в МЧС. Лед еще не встал, поэтому есть и трещины, и разрывы, а где-то и открытая вода. Тоже самое с Ангарой - за последние дни несколько человек проваливались под лед в черте Иркутска. Чудом им удалось спастись.

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