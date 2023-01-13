Инфекционист рассказал, когда начнется вторая волна ОРВИ и гриппа в Иркутске

В зоне риска могут оказаться люди, которые ранее прививались от ОРВИ и гриппа. Фото: Фото: Алена МАРТЫНОВА.

В новогодние каникулы многие болели, однако медики отмечали положительную тенденцию. Ведь количество чихающих и кашляющих пациентов сократилось на 30 тысяч по сравнению с концом декабря. Тогда порог заболеваемости был превышен на 21,7%. Сейчас же он снизился и пришел в норму. Но каникулы закончились, а значит, дети пошли в школы и садики, взрослые вернулись на работу. Инфекция распространятся стремительнее. За комментариями мы обратились к главному врачу Иркутской областной инфекционной клинической больницы Владимиру Хабудаеву.

- У нас в эпидемиологии есть такой закон: чем больше люди между собой контактируют, тем выше риск возникновения эпидемии. Сейчас идеальное время для небольшого всплеска заболеваемости гриппа и ОРВИ. Ведь новогодние каникулы закончились. Пока у нас обращения идут в штатном режиме. Где-то 50 человек в сутки, из которых 20 мы госпитализируем. Я предполагаю, что через неделю эти цифры вырастут.

Также Владимир Хабудаев сообщил, что в зоне риска могут оказаться люди, которые ранее прививались от ОРВИ и гриппа.

- В декабре, когда была эпидемия, болели непривитые люди, поэтому сейчас у них сформировался небольшой иммунитет. А вакцинация не гарантирует, что человек точно не заболеет, поэтому теперь очередь болеть привитых. Но протекать у них ОРВИ и грипп будут в легкой форме. Симптомы будут все те же, что и в конце декабря. Высокая температура, головные боли, ломота, боль в горле.

Причем COVID-19 тоже не ушел, а соседствует с другими инфекциями. Так, по данным на 12 января, за сутки коронавирус подтвердился у 82 жителей региона. Вот уж не хотелось бы подхватить сразу несколько вирусов…

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