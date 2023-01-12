«Сгорел» за новогодние праздники: 6-летний мальчик с подозрением на вирус умер в больнице в Забайкалье Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В небольшом городе Хилок Забайкальского края следователям СК предстоит разобраться в причинах смерти маленького мальчика. Шестилетний Дима (имя изменено - прим. ред.) заболел в преддверии Нового года. Врачи подозревали, что у ребенка вирусная инфекция. Медики выезжали к семье на дом, выписывали необходимое лечение и наблюдали за состоянием юного пациента, однако прошла неделя, а на поправку он так и не пошел. Когда праздники закончились Диме стало только хуже.

- 10 января 2023 года ребенок был госпитализирован в больницу, где в ночь на 11 января скончался, - рассказали корреспонденту «КП»-Иркутск» в пресс-службе СУ СКР по Забайкалью.

Точная причина трагического исхода неизвестна. В ведомстве уже начали доследственную проверку. Правоохранители проверят все обстоятельства случившегося. Для этого будут назначены судебно-медицинские исследования. По их результатам следователи примут решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.

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