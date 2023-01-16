Летевший из Иркутска в Читу самолет экстренно вернулся в аэропорт из-за проблем с тормозами. Фото: Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России

Транспортные следователи выясняют обстоятельства вынужденной посадки самолета А-319, который 16 января выполнял рейс «Иркутск-Чита». Ранним утром аэробус вылетел из воздушной гавани столицы Приангарья, но в 6:10 экипаж принял решение экстренно вернуться в аэропорт. По предварительной информации, причина случившегося - отказ сигнализации створок тормозной системы.

- Самолет благополучно выполнил посадку в аэропорту Иркутска, - отметили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России. - На борту находились 151 пассажир, из которых 11 несовершеннолетних, а также 6 членов экипажа. Пострадавших нет, судно повреждений не получило.

Следователи начали проведение доследственной проверки по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». На место происшествия выехали специалисты, которые выяснят подробности случившегося.

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