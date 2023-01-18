«На показах выдают обувь на 3 размера меньше»: Модель из Бурятии, которая снимается для Vogue, рассказала об изнанке профессии

Сарюна снималась для журналов Vogue и Elle, работала со знаменитым Валентином Юдашкиным. Фото: Сарюна Цыдыпова.

- Для меня это было концом света, когда на весах увидела плюс 3 килограмма, - рассказывает модель из Бурятии Сарюна Цыдыпова. – Кому-то может показаться смешным, но для моделей это больная тема. Из-за каких-то пары-тройки килограммов можно лишиться и заработка, и всей карьеры.

А Сарюна ее потерять не хочет. Она – известная модель. Ее фото печатают модные журналы, она блистает на показах по всему миру. Португалия, Италия, Турция, Вьетнам, - где она только не побывала! Снималась для журналов Vogue и Elle, работала со знаменитым Валентином Юдашкиным.

Сейчас вес 19-летней Сарюны 55 килограмм при росте 181. Фото:Wai Ki.

Старший брат помог осуществить мечту

- Еще в детстве представляла себя моделью. Наряжалась и ходила по комнате, воображая, что я на модном показе, - смеется девушка.

Родилась она в Забайкалье, потом переехала в Улан-Удэ. Мама - учитель начальных классов. Воспитывала троих детей одна на небольшую зарплату педагога. Так что Сарюна – не ребенок из золотой колыбели. Всего в жизни добилась сама. И помог осуществить ее мечту брат.

Старший брат Сарюны нашел модельное агентство для нее в Улан-Удэ. Фото:

- Знал, как я этого хочу! И поэтому нашел модельное агентство в Улан-Удэ и за ручку привел, - рассказывает девушка. - Мне было тогда 8 лет. Взяли без проб и кастингов! Сразу. Я и представить не могла, что уже через пару месяцев полечу в Черногорию и стану победителем международного модельного конкурса. А спустя пару лет я отправилась в первый модельный тур в Стамбул, где во время кастинга меня заметили главный редактор и продюсер съемки журнала Elle Турция. Это мой был первый Elle. Тогда я снилась для внутренней части глянца. Так все и началось: первые контракты, фотосессии и проекты. Через два года я решилась сходить на кастинг для Vogue, где нужны были модели для обычной творческой съемки. Я так была рада, что после просмотра моего портфолио мне позвонили. А позже меня шокировали! Сказали, что мои фотографии были отправлены еще и в Vogue Португалию!

Родилась модель в Забайкалье, потом переехала в Улан-Удэ. Фото: Сарюна Цыдыпова.

При росте 180 сантиметр вешала 60 килограмм

- За 11 лет бывало всякое, но самое страшное - набор веса. Какой бы контракт я не подписывала, везде указаны параметры, за которые нельзя выходить, - продолжает Сарюна. - А сохранить идеальную фигуру очень непросто! Толстеют многие модели, и причины у всех разные: неразделенная любовь, эмоциональное выгорание, одиночество, профессиональная деформация. Начинают «заедать» переживания и привет, лишние кило. А за это и контракта можно лишиться.

Не набрать вес сложно и из-за графика. Готовить правильную сбалансированную еду попросту некогда, если проводишь на съемочной площадке по 10-12 часов в день. Причем без выходных и праздников. За смену Сарюна успевает сменить по 100 нарядов. Домой после таких «упражнений» возвращается совсем без сил.

- Казалось, проще на бегу выпить кофе и перекусить печеньем.Так помимо лишних кило заработала и проблемы со здоровьем, - рассказывает девушка. – Пострадала и кожа, что для модели тоже совсем неприемлемо. Но взялась за себя и справилась. Правильное питание, постоянные тренировки и больше отдыха, - вот мой секрет успеха.

Сейчас вес 19-летней Сарюны 55 килограмм при росте 181. Идеальные параметры.

Еще в детстве Сарюна представляла себя моделью. Фото Анна Горяинова.

На подиум – даже с температурой под 40

- Конкуренция в модельном мире бешеная, - признается Сарюна. - И пусть иголки мне в туфли соперницы никогда не подкладывали, но сохранить за собой место под солнцем непросто. Например, однажды я должна была представлять коллекцию «Весна-лето» у великого Валентина Юдашкина. Уникальный шанс! Жаль, насладиться показом в полной мере мне не удалось. Я сильно заболела. Хотелось поехать домой и лечь спать, но нужно было выходить на подиум. И я сделала это, несмотря на температуру 39,7. Справилась.

А еще ей нередко приходится дефилировать в слишком тесной обуви. Втискиваться в 38 размер, при том что у нее – 41! Подходящие туфли перед показом, увы, находят не всегда.

- На одном из показов мне принесли туфли на два размера меньше, на супер-высоком каблуке. Увидев подиум, первой мыслью было: «О Боже, нет!» Он оказался очень длинным. Когда шла по нему, думала, что умру от жуткой боли в ногах, хотелось плакать. Но внешне виду не подала. Шла с высоко поднятой головой! - откровенничает девушка.

Год не была дома

Еще одна обратная сторона медали - одиночество.

- В Мадриде я жила два месяца одна. Только я и стены. Хотелось лезть на потолок от тоски! Конечно, вокруг полно людей, но все они чужие. Чтобы совсем не сойти с ума, звонила родным по видеосвязи. Но разве этим заменишь живое общение с близкими? - восклицает девушка. - Я до сих пор не привыкла к одиночеству. Сейчас живу в Лондоне, готовлюсь к очередной неделе моды. Дома не была уже почти год. Скучаю? Не то слово! Но, несмотря на все это, я хочу посвятить фешн-индустрии всю жизнь. Ведь, сейчас в моделинге нет возрастных ограничений, так как в этой индустрии есть огромное количество. Да и хобби у меня все связаны с моей профессией. Мне очень нравится работать визажистом и стилистом по волосам. Я даже училась на визажиста! Думаю, что это у меня хорошо получается. Да и в жизни мне это очень помогает. Допустим, привести себя в порядок и подготовиться к кастингу. А во время многочисленных съемок я подмечаю у специалистов разные приемы, которые мне тоже облегчают жизнь. А вообще помимо съемок я помогаю знакомой с контентом для ее блога. Делаю прически и макияж, она все это снимает, и выкладывают на свою страницу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Всю зарплату на это отдам!»: 3000 бууз отправят бабушки из Забайкалья в зону СВО для бойцов (подробнее)

«Дочь назвала учителя «ябедой». Мать семиклассницы из Братска, которая обвиняет педагогов в травле дочери, раскрыла подробности конфликта (подробнее)