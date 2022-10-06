Шпионские приложения – правда или миф? ТОП-5 самых опасных программ. Фото: Анастасия ОСИПОВА

Какие приложения могут воровать информацию? Многие грешат на VPN – так в «интернатах» пишут. Мол, сервер, который получает данные с вашего устройства, вполне способен их расшифровать и обнародовать или вообще слить напрямую мошенникам. Но неожиданно оказалось, что более коварны вполне безобидные с виду… тесты или шагомеры. Какие программы лучше обходить стороной? Выясняем с руководителем аналитического центра российского разработчика решений для корпоративной безопасности компании Zecurion Владимиром Ульяновым.

- Потенциально опасных приложений много, - объясняет он. - Важен источник установки.

Коварные «приблуды»

№1. Инвестиции

- Здесь самый высокий, «красный», уровень опасности, - уверяет Владимир Ульянов. - Сколько раз вы слышали о том, как мошенники обманули биржевого игрока, который исправно вкладывал деньги онлайн, пока вконец не разорился и не набрал кредитов? Да, это оно самое. В последние 2-3 года интерес к этому вырос. Тут же активизировались и мошенники, задача которых направить человека на созданное ими приложение и выкачать с него все до последней копейки. Таких программ много.

Как не обмануться

- Правило одно. Если мы доверяем источнику информации и ссылки – пользуемся. Если нет – нет, - добавляет эксперт. - Кому мы доверяем в жизни? Проверенным людям. Также и в интернете. Самое простое и надежное – побывать в офисе финансовой компании и там получить ссылку. А если видим классную рассылку или баннер с заманчивыми предложениями сверхдоходов в сети, то высока вероятность того, что попадешься на аферистов.

№2 Интернет-магазины

- Если инвестиционные приложения чаще всего используются для прямого обмана, то аналоги громких брендов, например, известных интернет-магазинов – чаще всего, как те самые «шпионские» варианты, - говорит Владимир Ульянов. - Тем более, что и официальных приложений иногда бывает несколько, причем настоящие владельцы бренда часто создают новые – специально под распродажи, допустим. Это облегчает задачи тем, кто делает фальшивку. Через них «утекает» огромное количество информации. А пользователь «только» перешел по ссылке и зарегистрировался.

Как не обмануться

- Как правило, клоны максимально похожи на оригинал по стилистике оформления, на первый взгляд не отличишь, - объясняет эксперт. - Знакомый логотип, название похожее. Надо обращать внимание на рейтинг, количество скачиваний, отзывы. Нельзя переходить просто потому, что дали ссылку. А уж тем более – скачивать, устанавливать и давать все разрешения. Программам- «шпионам» этого достаточно, сбор информации уже произошел. Кстати, этим грешат и многие вполне безобидные сервисы. Например, для шагомера или медиапроигрывателя тоже могут потребовать доступ к геолокации и телефонной книге. Разработчики говорят, им нужно лучше знать своего клиента. Но на самом деле - для того, чтобы потом на этом заработать. Как? Например, могут перепродать коллегам, другим корпорациям.

№3. Поиск работы

- Люди в поисках работы порой очень доверчивы, - говорит Владимир Ульянов. - Бдительность притупляется, когда маячат «перспективы» и «горы» денег. И поэтому – без раздумий скачивают приложение, регистрируются, вводят данные пластиковой карты, делают перевод «за информацию». А потом вдруг удивляются, что анкетные данные стали кому-то известны, а деньги с карты исчезли.

Как не обмануться

- Надо использовать проверенные сервисы – от крупных платформ по поиску, их всего несколько, - рекомендует специалист. - Пользоваться же агрегаторами в соцсетях и мессенджерах, которые предлагают «перейти по ссылке, зарегистрироваться, заплатить за абонемент (или за доступ)» - рискованно.

№4. Развлечения

- Это уже «желтый» уровень опасности, не такой существенный, как первые три, - продолжает Владимир Ульянов. - У многих срабатывает внутренний стоп-сигнал, но не у всех. Понимают, что делают, когда регистрируются, но любопытство пересиливает. Кстати, любые шпионские сервисы как раз и «работают» с учетом психологии человека. Многочисленные тесты, опросы – те, где надо вводить данные, от телефона до электронной почты, чтобы узнать результат, работают, исходя из того, что двое из пяти поделятся информацией! В самом деле – ну как не узнать, кто ты был в прошлой жизни или под каким именем ты числишься у своих знакомых (это предлагает, например, GettContact и подобные ему приложения). Ради этого можно и своей телефонной книгой поделиться.

Как не обмануться

- У многих срабатывает почти детский вариант – «я ненадолго, только посмотреть». Что это значит в реальности? – говорит эксперт. - Я скачиваю программу, регистрируюсь, данные вношу, а потом удаляю – значит, нигде их не осталось. Увы, это не так. То, что попадает в сеть, попадает в нее навсегда. Известно много случаев, когда удаление контактов прошло, а они потом все равно «всплыли». Кто-то целенаправленно данные хранит, чтобы потом перепродать – допустим, другому сервису. У кого-то хранятся резервные копии. Надо помнить, что все, что мы куда-то отдаем, может быть использовано.

№5. VPN – сервисы

- Сейчас многие с помощью этих сервисов заходят на запрещенные в России сети или, наоборот, на запрещенные к показу в России сайты и сервисы, - говорит Владимир Ульянов. - На самом деле, в этом случае уровень опасности уже близок к нейтральному. Да, существует риск перехвата данных. Но, если это бизнес-продукт, на котором зарабатывают, передавать сведения не в интересах владельцев.

Как не обмануться

- Прежде всего, нельзя использовать низкорейтинговый бесплатный сервис, неизвестно откуда скачанный, - напоминает эксперт. – Также важно помнить, что нельзя через VPN в банковские приложения. Если забудете отключить сервис и сделаете это, то все риски будут реализованы – можно даже не сомневаться.

Вариантов почти честного отъема денег может быть масса. Фото: Андрей СИНЬКОВ

А В ЭТО ВРЕМЯ

Не создавайте 40 сложных паролей

- У современного человека разных логинов и паролей – тьма–тьмущая, - добавляет Владимир Ульянов. - От почты (а у многих – несколько), до сервисов по покупке билетов. Часто их стараются делать сложными, длинными – но в этом случае, оказывают себе медвежью услугу. Потому что в них легко запутаться, забыть, что обычно и происходит. Столкнувшись с этим один раз, кто-то начинает «запоминать» доступы в телефоне, кто-то заводит отдельную тетрадку и дополнительно копирует их на рабочий стол. Все это – не лучший вариант, потому что программа – вирус их запросто скопирует с ноутбука, а любой желающий – из заветного блокнота, который легко потерять.

Что делать? Для различных сервисов создайте 1-2 пароля, и этого достаточно, пусть они будут одинаковыми. В конце концов, не произойдет катастрофы, если «умыкнут» доступ к скидочной карте. А вот для почты и банков – наоборот, разные.

КОММЕНТАРИЙ ПОЛИЦИИ

Храните пароль от Госуслуг как ключи от дома

- Нередко интернет-магазины или другие сервисы просят подтвердить личность через Госулуги, а для этого требуется ввести логин и пароль от «Госуслуг», - отмечают в ГУ МВД по Иркутской области. – Пользователи выполняют требование рассекречиваются. А с доступом к «Госуслугам» можно не только «зайти и посмотреть», но и оформить фирму, взять кредит.

Сейчас много обращений по незаконному входу на Госуслуги со всеми вытекающими. Поэтому первое, что надо помнить – хранить ключ от Госуслуг так же надежно, как ключи от дома, не передавать посторонним. И для этого государственного сервиса не забывать про двухфакторную авторизацию, чтобы вход на сервис был не только по имени и паролю, но и смс приходила на телефон.

ВАЖНО!

ЗВОНОК ЮРИСТУ

Доказать, что кредит взят против воли клиента, сложно

- Раскрытие преступление, связанного с цифровыми технологиями, осложняется поиском доказательств, - говорит адвокат, член Общественного совета ГУ МВД России по Иркутской области Роман Кравцов. – Без них обращаться в суд не имеет смысла. В таком случае необходимо доказать, что кредит был оформлен против воли клиента банка и одного «Это был не я» будет мало. Однако даже если причастность аферистов будет доказана, и жертва потребует расторжения договора, будут учитываться неосмотрительные действия истца. Что это значит? В случае, если человек сам назвал мошеннику пин-код карты, либо записал его на бумажке и по своей неосторожности потерял вместе с паспортом и банковской картой, то дело, скорее всего, будет проиграно. Тогда долг все же придется оплатить.