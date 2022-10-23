Жители соседнего дома, пострадавшего при крушении Су-30: Сначала подумали, что взорвался газовый баллон

Соседи рассказали, что произошло.

Крушение Су-30 в Иркутске произошло 23 октября. Самолет рухнул на жилой дом, он выполнял тренировочный полет. Вылетел борт с иркутского авиазавода, где и производят истребители. И упал в нескольких километрах от места взлета. Погибли оба пилота, выполнявших полет. Никто их жителей не пострадал. На месте крушения Су-30 находится корреспондент КП-Иркутск.

- Территория оцеплена, но вокруг очень много людей, - передает корреспондент КП-Иркутск с места событий. – На улицу вышли жители всего района, также на место прибыли родиственники погибших пилотов.

Чудом никто не пострадал. Самолет рухнул на частный дом площадью 100 кв метров, расположенный по улице Пржевальского, 32. Корреспонденту удалось поговорить с жителями дома, который находится рядом с пострадавшим.

- Сначала мы подумали, что взорвался газовый баллон. Таким сильным был звук. Также на участки прилетели осколки, но сами дома не пострадали, хотя находились в 30 метрах от разрушенного дома. В этом доме жила 20-летняя девушка, после ЧП ее не видели, но ее машина стояла возле дома и обгорела.

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Уголовное дело возбуждено после падения самолета на дом в Иркутске 23 октября