Еще не знает, что стал миллионером: победителя лотереи с выигрышем 8,4 млн рублей ищут в Иркутске

Сибиряк просто купил билет в мобильном приложении лотереи всего за 1200 рублей. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Вот это повезло! Два дня назад, 17 января, мужчина, сам того не подозревая, озолотился на целых 8,4 миллиона рублей. Сибиряк просто купил билет в мобильном приложении лотереи всего за 1200 рублей. И выиграл суперприз! Помимо этого он еще и приумножил награду. Он сделал развернутую ставку, благодаря чему выигрыш увеличился почти на 100 тысяч.

- Поздравляем победителя и приглашаем в лотерейный центр «Столото», где можно оформить выигрыш. Для начала нужно подать заявку, - сообщили в пресс-службе «Столото». Это можно сделать на странице выигрышного билета, либо проверив билет в специальном разделе.

Удачу мужчине принесли шесть цифр 10, 12, 33, 23, 16 в первом поле билета и число 2 во втором. Именно их отметил везунчик. Забавно, но сам миллионер о том, что он обогатился, еще даже не знает. Видимо, не следит за розыгрышем и о победе не подозревает.

Кстати, Перед Новым годом крупно повезло еще одному жителю Иркутской области. Константин Белов - бывший спецназовец из Иркутска. В декабре он оставил заявку на отбор в новое реалити-шоу на ТНТ под названием "Влюбись, если сможешь". Кандидатуру спортивного и харизматичного сибиряка утвердили. И вот, в канун Нового года, Константин стал победителем. Он забрал приз в 5,5 миллиона рублей и нашел свою любовь.

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