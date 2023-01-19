Крещение - в объективе. Ледяной фоторепортаж с иордани на заливе Якоби в Иркутске

На заливе Якоби сегодня яблоку негде упасть. Фото: Регина РАХИМОВА

На заливе Якоби сегодня яблоку негде упасть. С самого утра православные, от мала до велика, окунаются в две единственные официальные купели в Иркутске. А ведь погода сегодня, мягко говоря, морозная! Морозы причем аномальные – температура за окном, как сообщают в ГУ МЧС России по Иркутской области, с 19 по 24 января будет опускаться ниже климатической нормы на 7-14 градусов. Но это не остановило иркутян. В купель окунались целыми семьями! Корреспондент «КП» - Иркутск» тоже побывала в Крещение на заливе Якоби в Иркутске.

Все это время на территории дежурят полицейские, врачи и спасатели. Фото: Регина РАХИМОВА

Красиво и празднично! На заливе построили не только иордани. Территорию вокруг украсили ледяными скульптурами. Там появились крест, часовня, фигуры святых, ангелов, и животных. Их строили прихожане храма Александра Невского, а также волонтеры и сотрудники Театра народной драмы. Здесь же на льду оборудовали палатки, где можно было переодеться до и после купания, согреться, выпить горячего чая.

Многие приехали в храм за святой водой. Фото: Регина РАХИМОВА

Однако окунались в купель все-таки не все – многие приехали в храм за святой водой, наблюдали за другими верующими, но сами не купались в купели. К слову, иордань на заливе Якоби доступна до полуночи. Все это время на территории дежурят полицейские, врачи и спасатели.

- Водичка теплая, - делится впечатлениями иркутянин, который пробыл в ледяной купели около минуты.

- Это был мой первый раз. Я больше боялся! Не так уж и холодно! - рассказывает девятилетний мальчик.

Ожидается, что всего залив Якоби в Крещение посетят около 10 тысяч иркутян.

«КП» - Иркутск» представляет вашему вниманию фоторепортаж с Крещения Господня в Иркутске.

На заливе построили не только иордани. Фото: Регина РАХИМОВА

на льду оборудовали палатки, где можно было переодеться до и после купания, согреться, выпить горячего чая. Фото: Регина РАХИМОВА

К слову, иордань на заливе Якоби доступна до полуночи. Фото: Регина РАХИМОВА

днако окунались в купель все-таки не все – многие приехали в храм за святой водой. Фото: Регина РАХИМОВА

Здесь же на льду оборудовали палатки, где можно было переодеться до и после купания, согреться, выпить горячего чая. Фото: Регина РАХИМОВА

Красиво и празднично! Фото: Регина РАХИМОВА

С самого утра правсолавные, от мала до велика, окунаются в две единственные официальные купели в Иркутске. Фото: Регина РАХИМОВА

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