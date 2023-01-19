«Если бы спасатели опоздали...». Семья с семью детьми из Бурятии чудом спаслись при пожаре

Семья надеется на помощь неравнодушных. Фото: предоставлено героями публикации.

- Я проснулась в семь утра от громкого шума. Показалось, треск какой-то раздается внизу, в котельной. Разбудила мужа. Ему вовсе послышалось, что это салют на улице гремит, - рассказывает жительница Улан-Удэ Туяна Дашиева, о том, как семья с семью детьми осталась без крыши над головой. - Супруг решил проверить, что случилось и вышел на улицу…

Оказалось, что горела крыша их одноэтажного дома. Кухня и ванная комната, что находились в пристройке, уже были объяты черным едким дымом. А жуткий треск, от которого и проснулась Туяна, исходил от шифера, он лопался от огня.

Супруги проснулись от громкого треска и даже не сразу поняли, что их дом горит. Фото: предоставлено героями публикации

Глава семьи скомандовал жене вызывать пожарных, а сам поспешил в комнаты, чтобы разбудить детей и вывести их на улицу. Всего их в семье Дашиевых семь дочерей. Самому старшей - 16 лет, младшей через месяц исполнится три года. Но в доме в тот день находились только пятеро девочек. Старшие – студентки и не живут с родителями. Пока Туяна набирала номер 112, спасатели уже мчались на помощь, их вызвали соседи.

- Я одевала младшего ребенка, а муж выводил остальных детей из дома, а потом вернулся за нашими документами, - рассказывает Туяна. – К счастью, пожарные приехали вовремя. Успели! Если бы они хотя бы на чуть-чуть опоздали, все могло закончиться куда страшнее. Ведь в кухне у нас находился газовый баллон…

Причиной пожара стала неисправная печь. Фото: предоставлено героями публикации

Как позже узнали Дашиевы, причиной пожара стала неисправная печь. Семья два года назад приобрела этот дом, но как рассказывает Туяна, ничего подозрительного в отопительной системе не обнаружили.

Семья с семью детьми осталась без крыши над головой. Фото: предоставлено героями публикации

- Более того, все было спокойно и перед пожаром. Дочка в ту ночь температурила, мы просыпались с мужем несколько раз. Не было даже запаха, - рассказывает Туяна Дашиева.

Дашиевым необходимо восстановить свое жилье, но денег у семьи на это нет. Фото: предоставлено героями публикации

К счастью, пожарные успели вовремя потушить пожар в доме Туяны. Фото: предоставлено героями публикации

К счастью, в пожаре никто из семьи не пострадал. Дети отделались легким испугом и сейчас временно разместились у сестры Туяны. Дашиевым необходимо восстановить свое жилье. Но денег у семьи на это нет. Поэтому супруги надеются на помощь всех, кто остался неравнодушным к их истории. В первую очередь семья планирует заменить печную трубу и поставить новый котел, чтобы беда не повторилась.

Если вы хотите помочь семье Дашиевых:

Реквизиты:

Банк-получатель: ПАО "Сбербанк"

Номер счета: 40817810609164196577

Получатель: Дашиева Т.Р

Номер телефона: 89021699869

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