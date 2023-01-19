Внимание, розыск: опасный преступник попал на камеру видеонаблюдения в Иркутске

Этот мужчина совершил тяжкое преступление. Фото: СУ СКР по Иркутской области

С виду обычный мужчина быстро пробегает под камерой видеонаблюдения, с опаской глядя в объектив. Его лицо до самых глаз закрывает шарф, что ни у кого бы не вызвало подозрения, учитывая обрушившиеся на Иркутск морозы. Даже в одежде сибиряка нет ничего примечательного: коричневая шапка, черная куртка, синие спортивные штаны и ботинки. Однако, по информации следователей СК, на видео по своей неосторожности попал не меньше, чем опасный преступник.

- Следователями следственного отдела по Октябрьскому району Иркутска СУ СК России по Иркутской области при содействии сотрудников полиции разыскивается молодой человек, совершивший тяжкое преступление на бульваре Постышева в Иркутске, - сообщают в пресс-службе регионального Следкома.

Правоохранители уже начали «охоту» за подозреваемым. Помочь могут и обычные люди. Всех, кто видел человека с видео, просят незамедлительно обратиться в СК, позвонив по телефону или написав сообщение в официальное сообщество в соцсети «ВКонтакте».

ЕСЛИ ВЫ ВИДЕЛИ ПРЕСТУПНИКА

Следователи СК России призывают граждан, обладающих информацией о местонахождении разыскиваемого, сообщить в следственный отдел по тел.: 8 (3952) 24-10-25 либо в дежурную часть отдела полиции №7 по тел.: 29-21-40.

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