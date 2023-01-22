Не взял с собой даже спички: лыжник под Иркутском заблудился в 30-градусный мороз и едва не замерз

Для лыжника, заблудившегося в 30-градусные морозы под Иркутском, все закончилось хорошо Фото: Андрей АБРАМОВ

- Помогите, я замерзаю, - такой звонок поступил в субботу, 21 января, на телефон спасателей в Иркутской области.

Звонил 34-летний парень. Несмотря на 30-градусный мороз он решил не отменять свою тренировку на лыжах. Однако во время заезда что-то пошло не так. Лыжник, хотевший преодолеть дистанцию от поселка Маркова до села Большого Луга, явно не рассчитал свои силы, а после и вовсе понял, что сбился с пути и заплутал.

- Я не взял с собой даже ничего, что помогло бы мне развести костер и согреться, - сокрушался спортсмен-любитель в разговоре с сотрудниками ГУ МЧС России по Приангарью.

Спасатели отмечают, что мужчина поступил правильно, что позвонил им сразу, как только понял, что заблудился и начал замерзать. На его поиски тут же выдвинулись сотрудники пожарно-спасательной службы Иркутской области, добровольцы и волонтеры на транспорте высокой проходимости.

- Все это время с лыжником поддерживал связь диспетчер, имеющий большой опыт по выводу человека из леса дистанционно, - поделились с КП-Иркутск спасатели. – Он помогал ориентироваться и мужчине, и поисковым группам.

Поиски потерявшегося в лютые морозы сибиряка продолжались шесть часов – с 16 часов дня до десяти часов вечера. Нашли мужчину волонтеры, они сразу передали его на попечение медиков. Отмечается, что у спортсмена были признаки переохлаждения.

Спасатели еще раз напоминают туристам региона, что в Приангарье пришли настоящие аномальные морозы, столбики уличных термометров местами опускаются на 14 градусов ниже климатической нормы. На севере области показатели и вовсе доходят до -58 градусов. В такую погоду знатоки рекомендуют отменить любые туристические походы и находиться в тепле.

Кстати, в администрации города Иркутска рассказали при каких температурных показаниях в школу могут не пойти ученики с 1 по 11 класс. Занятия у учеников могут быть отменены уже 23 января.

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