Синоптики сделали прогноз об аномальных морозах в Иркутской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прогнозы синоптиков не перестают удивлять даже жителей и без того морозного Приангарья. Температуры, установившиеся в последнее время в регионе, не зря называют аномально низкими. К примеру, в Иркутске 22 и 23 января столбик термометра опустится на 7-14 градусов ниже климатической нормы. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- По информации метеорологов, в ближайшие два дня по области ожидаются сильные морозы до -40…-45 градусах, - отмечают в ведомстве. - В северных и верхнеленских районах похолодает до -50…-55.

Спасатели настоятельно просят сибиряков быть предельно осторожными во время морозов. Высок риск пожаров в домах. Необходимо соблюдать несколько простых правил безопасности. Во-первых, не перегружайте сети и не пользуйтесь старыми или некачественными электроприборами. Во-вторых, не перекаливайте печи. В-третьих, не оставляйте без присмотра включенные в розетку электроприборы и топящиеся печи.

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