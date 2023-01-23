«Рыжая хвостатая воришка». Из-за лютых морозов белка Белла забирает шерсть у верблюда Султана и утепляет свой домик в зоопарке

Белла использует в качестве утеплителя для своего дупла верблюжью шерсть. Фото: Екатерина Портнягина.

Эх, и суровая зима выдалась. Но маньчжурская белка по кличке Белла из Читинского зоопарка не растерялась! Пушистая придумала, как спасти свою шкурку и… начала воровать шерсть у семьи верблюдов, которые живут по соседству. Но как сообщила «КП»-Иркутск менеджер по культурному и массовому досугу Читинского городского зоопарка Екатерина Портнягина, горбатые совсем не против.

- Каждый борется с суровой зимой по-своему. Наша Белла использует в качестве утеплителя для своего дупла верблюжью шерсть, - говорит Екатерина. - Она набивает ей свой домик, а когда становится совсем холодно, то из нее еще и дверь сооружает. Берет кусочек войлока и забивает ей проход в гнездышко. И может впасть в мини спячку и долго не выходить из теплой берлоги. А шерсть ей предоставляет семья верблюдов - самец Султан, самка Хатидже и их детки Сына и Доча. Эти горбатые очень спокойные и добрые. Малышей не обижают! А их шерсть самая теплая.

Живет белка Белла в зоопарке уже целый год. Фото: Екатерина Портнягина.

Живет белка Белла в зоопарке уже целый год. Там ей построили целый особняк, а не домик. А купили ее сотрудники парка в зоомагазине. У читинского дома природы есть свой филиал на окраине города, где живут еще четыре бельчонка, которые по совету Беллы тоже утепляют свои норки шерстью верблюдов. Только им воровать не приходится, так как малышам привозят войлок зоологи.

шерсть ей предоставляет семья верблюдов - самец Султан, самка Хатидже и их детки Сына и Доча. Фото: Екатерина Портнягина.

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