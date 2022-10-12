Почти три миллиона рублей отсудил кинотеатр из Иркутска у Universal Pictures за сорванный показ «Бэтмена»

Почти три миллиона отсудил кинотеатр из Иркутска у Universal Pictures за сорванный показ «Бэтмена» Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Арбитражном суде Москвы накануне вынесли очень важное для одного из иркутских кинотеатров решение. В суде признали, что компания «Universal Pictures» нарушила свои обязательства, когда отказалась дать для проката фильм «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном и Зои Кравиц в главных ролях, и теперь должна выплатить кинотеатру «New Cinema» чуть более 2.9 миллиона рублей компенсации за убытки.

- Ура! Арбитражный Суд Москвы вынес решение об удовлетворении требований в полном объеме! Кинотеатр победил! – так эмоционально передали решение суда владельцы иркутского кинотеатра. – «Юниверсал Пикчерс» проиграли. А мы им говорили, надо было «Бэтмена» давать.

«Бэтмена», кстати, тогда не дали ни одному российскому кинотеатру. Премьера картины в стране, напомним, должна была состояться 2 марта. Однако, из-за введенных санкций, вызванных началом спецоперации по защите Донбасса, показы отменили. Но, как утверждают владельцы «New Cinema» с кинотеатром из Иркутска у киномагната уже был составлен и подписан отдельный договор.

- Договор с компанией «Universal Pictures» мы подписали 17 февраля, - рассказал корреспонденту «КП» - Иркутск» управляющий кинотеатром «New Cinema» Егор Иваненко. – По его условиям нам должны были отправить цифровые сервера на «Бэтмена», а также цифровой ключ, который запускает фильм.

Конечно, сразу после этого были открыты продажи билетов. По словам организаторов, сибиряки выстраивались в очередь, чтобы одними из первых увидеть новый фильм о супергерое в маске. Билеты на первые четыре дня показов разлетелись за считанные часы. Каково же было удивление и разочарование киноманов, когда показ был отменен. Заветный ключ голливудские партнеры так и не прислали.

- Нам срочно пришлось возвращать билеты, - отметил тогда Егор Иваненко. – Мы понесли колоссальные убытки. А «Universal Pictures» даже не отправил предупредительное письмо!

Такого отношения организаторы показа не стерпели. Результатом было судебное заседание, которое иркутяне 11 октября выиграли.

Читайте также:

Будет ли бум отдыхающих на Байкале зимой, прогноз от специалиста (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08