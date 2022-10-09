Будет ли бум отдыхающих на Байкале зимой, прогноз от специалиста

Зимой на Байкале сказочно красиво Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Сейчас на Байкале, по большому счету, межсезонье. Да, есть своя прелесть в поздней осени, но изголодавшиеся по отдыху в теплых краях россияне все-таки предпочитают больше юг. На турбазах готовятся к Новому году и зимнему сезону – с большими надеждами. Но…

- Да, новогодние дни у нас забронированы уже на 70%, - говорит представитель Сибирско-Байкальской Ассоциации туризма Марина Григорьева. – Но все, конечно, переживают – приедут ли туристы. По общему настрою видно, что сейчас многие отменяют отпуска и поездки – уже не до того, и настроение не то, и дела есть срочные. Все-таки мобилизация в стране. Это и мы понимаем, и поддерживаем наших бойцов. Если будут отменять бронирование, возвратим деньги.

Отдыхающих на озере ждут всегда.

- Сейчас все очень сложно со стоимостью отдыха – растут прейскуранты на услуги, на продукты, нужно больше платить персоналу, - сетует Марина Григорьева. – И все-таки если сами турбазы и поднимают стоимость путевок, то на самый минимум, балансируя на грани убытков. Иначе люди никуда не поедут, ведь добраться до нас – это тоже недешево.

Напомним, летом средняя цена суток на байкальских турбазах с удобствами доходила до 6 тысяч рублей (надо понимать, что были варианты и много дороже, и подешевле, но в целом чек за отдых вырос на 15-20%).

На программу кешбэка в следующем году, считают эксперты отрасли, тоже, скорее всего, не придется рассчитывать – из-за той самой высокой неопределенности планов каждого из нас. Впрочем, такая же ситуация и на юге страны. Везде.

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