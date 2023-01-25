Сидел в сугробе и плакал: оставленного на 37-градусном морозе ребенка нашли в Бурятии

Полиция начала проверку. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Бурятии разгорается скандал вокруг сообщения об оставленном на морозе ребенке. Первое сообщение об этом появилось в СМИ. Якобы вечером 22 января в селе Усть-Брянь, возвращаясь с работы молодая учительница услышала детский плач. На обочине дороги она увидела малыша 2-3 лет, который сидел в сугробе и громко кричал. Девушка обратила внимание на его ручки – на них не было варежек. При этом, температура на улице упала до -37 градусов.

Помочь продрогшему мальчику она не успела. В ситуацию вмешалась другая жительница села, оказавшаяся в этот момент рядом. Она уверила, что знакома с матерью ребенка и забрала его. По словам педагога, кроха, увидев женщину, рыдать перестал.

Как стало известно «КП»-Иркутск», подобных сообщений в полицию из Заиграевского района не поступало.

- Пo дaннoмy фaктy проводится проверка, - отмечают в пресс-службе ГУ МВД России по Бурятии. – Обстоятельства и причины случившегося установят сотрудники полиции.

Также инцидентом заинтересовалась детский омбудсмен Наталья Ганькина. К работе подключена социальная защита.

- Как только появится более подробная информация, обязательно проинформирую. Большое спасибо всем за неравнодушное отношение к детям, - обратилась к жителям республики Уполномоченный по правам ребенка в Бурятии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Устраивалась на работу в гостинице Челябинска: неожиданные факты об исчезновении 13-летней девочки из Бурятии. СК продолжает расследовать уголовное дело. (подробности)

Прошла 1,5 км в платьице и сапожках: жители села, где 4-летняя девочка замерзла насмерть, раскрыли подробности трагедии Председатель СК России взял на контроль дело. (подробности)

«Врачи думали аппендицит, а оказался рак…». Иркутянка перенесла 72 курса химиотерапии и продолжает бороться со страшным диагнозом. Бороться с недугом 40-летней Анне Ермиловой помогает семья и путешествия. (подробности)