Парень лишился ног, выйдя в летних кроссовках на 30-градусный мороз в Забайкалье

В ожоговый центр Читинской городской больницы № 1 доставили молодого человека с обморожением конечностей. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Эта зима страшит аномальными морозами. Особенно колючие холода стояли в январе. В Иркутске не было таких низких температур уже 22 года! В общем, даже сибиряки удивлялись и замерзали, что уж говорить о Дальнем Востоке. Так, в Забайкальском крае в ожоговый центр Читинской городской больницы № 1 доставили молодого человека с обморожением конечностей. Как оказалось, в ту ночь на Никите были летние кроссовки, а на дворе было -30.

- Другого выхода не было. Нужно было ампутировать ему обе стопы, так как было сильное обморожение. Пациент был выписан уже 27 января, - сообщили корреспонденту «КП»-Иркутск в Читинской городской больнице № 1.

Молодой человек решил в выходные выбраться в город. Но на полпути машина вдруг сломалась. Уже наступила ночь, поэтому температура была особенно «кусачая». Авто начало замерзать, а вместе с ним и Никита. Он долго пытался поймать такси, но безуспешно, так как был далеко от города. Врачи и спасатели советуют, чтобы избежать ледяного ожога – одевайтесь теплее и следите за погодой.

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