Движение вперед: в Иркутске обсудили перспективы развития транспортной сети

Обсуждение коснулось множества аспектов работы пассажирского транспорта. Фото: Анастасия Курмазова.

В пресс-центре «Комсомольской правды» в Иркутске прошел круглый стол, инициированный Сибирской ассоциацией перевозчиков 38. Обсуждение было посвящено перспективам развития транспортной инфраструктуры в контексте создания агломерации Иркутска с прилегающими муниципалитетами. Перевозчики уверены, что разговоры об официальной агломерации еще только идут, но фактически Иркутск сегодня прилично раздвинул свои границы. Тысячи людей ежедневно приезжают в областной центр на работу, учебу и просто по делам. Это не может не сказываться на состоянии улично-дорожной и транспортной сети. И проблемы нужно решать уже сейчас.

Обсуждение получилось плодотворным и долгим: свое мнение по этому поводу высказали не только перевозчики, но и представители муниципальных образований - Ушаковского, Молодежного, Шелеховского, администрации Иркутска и правительства Иркутской области, Общественной палаты города, ГИБДД и другие. Некоторые предложения тут же были взяты на карандаш, а членов ассоциации пригласили на ближайшую встречу, которая пройдет в администрации города. Мы собрали для наших читателей самые интересные высказывания участников обсуждения.

Екатерина Кулинич, учредитель Сибирской ассоциации перевозчиков 38. Фото: Анастасия Курмазова.

Екатерина Кулинич, учредитель Сибирской ассоциации перевозчиков 38:

- О грядущем укрупнении муниципалитетов говорят стратегия экономического развития страны и последние изменения в федеральном законодательстве о муниципальном самоуправлении. Сама жизнь убеждает, что некоторые муниципальные образования Иркутского района практически слились с городом. Уже сейчас существует естественная агломерация: мы видим, сколько людей ежедневно приезжает в Иркутск на работу или учебу, всех их нужно обеспечить качественным транспортным обслуживанием.

Вячеслав Турчанинов, председатель Сибирской ассоциации перевозчиков 38. Фото: Анастасия Курмазова.

Вячеслав Турчанинов, председатель Сибирской ассоциации перевозчиков 38:

- Возможно, до фактической агломерации пройдет еще не один год, однако мы считаем, что начинать соответствующую работу необходимо уже сейчас, поскольку она потребует немало времени. Это сбор и систематизация информации о состоянии уличной дорожной сети, выявление потребностей населения и анализ пассажиропотока, анализ всех объектов транспортной инфраструктуры с внесением конкретных предложений от всех компетентных органов. Реформация транспортной сети неминуемо влечет за собой изменение или отмену существующих маршрутов и появление новых. При этом наша задача - добиться соблюдения прав и законных интересов всех участников этого рынка - как пассажиров, так и перевозчиков.

Начало положено, дальше мы будем работать с контролирующими органами, продолжим общение, уверен, что удастся выстроить конструктивный диалог.

Юлия Гордина, директор ОГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области». Фото: Анастасия Курмазова.

Юлия Гордина, директор ОГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области»:

- Безусловно, миграционные связи между муниципальными образованиями должны быть исследованы более подробно. Причем по нескольким критериям: дорожно-транспортные связи, трудовая миграция, маятниковая миграция, связи между социально-экономическими объектами. Все это требует серьезного научного исследования.

В Иркутске большинство транспортных потоков имеет транзитный характер, то есть через центр города проходят маршруты, идущие на периферию и в другие поселения. Это говорит о том, что нужно развивать пересадочные узлы, парковки, парковочные места, переводить население на общественный транспорт.

Это глобальная исследовательская работа, которая должна учесть не только пассажирский транспорт, но и инфраструктуру, центры притяжения социально-экономического развития, множество аспектов. Подобная работа проводилась несколько лет назад, ее необходимо актуализировать.

Сейчас Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области инициировало создание подобных документов - концепции развития транспортной сети, комплексной схемы транспортного обслуживания населения. Они обязательно будут согласовываться с населением, проходить общественные слушания.

Евгений Выговский, главный врач ОГАУЗ «Медсанчасть ИАПО», член Общественной палаты Иркутска. Фото: Анастасия Курмазова.

Евгений Выговский, главный врач ОГАУЗ «Медсанчасть ИАПО», член Общественной палаты Иркутска:

- Миграционные процессы происходят независимо от официальных документов, с Иркутским районом у нас возникли уже очень тесные связи. В частности, эти процессы затрагивают здравоохранение. Многие больницы становятся межрайонными центрами, туда едут жители муниципальных образований, которые находятся вблизи города.

Например, мы оказываем медицинскую помощь жителям поселений, расположенных вблизи Иркутска по Александровскому, Качугскому, Московскому трактам, от которых до нас нет транспортных маршрутов. Беременные женщины, пациенты с хронической сердечной недостаточностью добираются на попутках. Наши пациенты из Хомутово вынуждены добираться через центр города, хотя удобнее ехать напрямую. Нам передали на обслуживание поселок Кирова, Селиваниху, прилегающие СНТ, а маршрута нет. А ведь очень часто жизнь человека зависит от оперативности!

Транспортная схема должна постоянно меняться, исходя из интересов граждан. Необходим координационный центр, который бы регулировал взаимодействие между муниципальными образованиями.

Екатерина Зарубина, заместитель начальника отдела организации пассажирских перевозок департамента потребительского рынка комитета по экономике и стратегическому планированию администрации Иркутска. Фото: Анастасия Курмазова.

Екатерина Зарубина, заместитель начальника отдела организации пассажирских перевозок департамента потребительского рынка комитета по экономике и стратегическому планированию администрации Иркутска:

- Концепция по развитию транспортной сети Иркутска сейчас разрабатывается, проходит согласование в отделах администрации города и с депутатами Думы, в этом году мы этот документ обязательно примем. Готовы обсуждать его и с перевозчиками.

Юлия Гордина:

- Городской транспорт должен быть планово-убыточным. Нужны контракты на маршруты, субсидии, чтобы перевозчики не гонялись за рентабельностью, за пассажирами, не стремились все заехать в центр, а ехали по расписанию, спокойно.

Екатерина Кулинич:

- Нам всем, перевозчикам, очень хотелось бы находиться в диалоге с Министерством транспорта Иркутской области, чтобы транспортные предприятия имели четкие представления об условиях публичных конкурсов, могли более уверенно обновлять автопарк, более уверенно работать. Как вы видите, сегодня, к сожалению, они не приняли участие в нашем обсуждении. Именно для этого и была создана наша ассоциация - мы будем искать возможность донести до власти наши пожелания и предложения.

Представители Шелехова стали самыми активными участниками дискуссии. Фото: Анастасия Курмазова.

Конкретно

Предложение от руководителей автотранспортных предприятий

Иркутск растет, появляются новые жилые территории. И каждый житель хочет, чтобы из его района шел удобный маршрут и непременно через Центральный рынок. Но эта часть города уже сейчас невероятно перегружена! Нужны пересадочные маршруты, которые будут довозить пассажиров до центральных улиц по сходной цене, например, за 10 рублей.

Сказано

На эту же тему в программе «Картина недели» на Радио «КП» высказался мэр Иркутска Руслан Болотов:

- Развитие транспортной инфраструктуры в Иркутске - это не только строительство и ремонт дорог и не только управление дорожным движением посредством светофоров, а в первую очередь оптимизация транспортных потоков. Ежедневно на улицы Иркутска выходит свыше 2800 единиц общественного транспорта, из них больше половины - малой вместимости. В прошлом году мы получили 42 автобуса большой вместимости, будем продолжать обновлять подвижной состав, наращивать его количество, а также развивать электротранспорт.