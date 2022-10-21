Убившую любовницу своего мужа в Иркутской области задержали в Тюмени спустя 17 лет

Женщина заключена под стражу в Усть-Илимске Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Тюмени накануне задержали подозреваемую в убийстве. Она 17 лет скрывалась от следствия. В этом году следователям и криминалистам удалось напасть на след беглянки. Ее задержали и этапировали в Приангарье. Преступление она совершила в Усть-Илимске. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Иркутской области.

История, от которой дыбом встают волосы на руках, произошла в октябре 2005 года. Обманутая жена, зная, что ее муж уже несколько месяцев живет с другой женщиной, решила поговорить с соперницей. Разговор явно не задался. Слово за слово и супруга схватилась топор.

- Находясь в квартире, в ходе ссоры на почве ревности, злоумышленница вооружилась топором и нанесла множественные удары в область головы, шеи, рук и груди своей сопернице, - рассказывают следователи. - Смерть потерпевшей наступила на месте происшествия.

Подозреваемую в жестокой расправе в скором времени задержали. Однако, отпустили под залог. Выйдя на свободу, женщина тут же скрылась. Прятаться от возмездия у нее получалось аж 17 лет. Сейчас беглянка по решению суда на время расследования преступления помещена под стражу.

- 49-летней уроженке одной из стран ближнего зарубежья предъявлено обвинение в совершении преступления по статье «Убийство», - говорят в Следственном комитете региона.

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