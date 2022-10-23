Почему самолеты в Иркутске падают на жилые дома?

Вечером 23 октября СУ-30 упал на жилой дом в районе ул. Пржевальского в Иркутске. Дом сгорел, из местных жителей никто не пострадал. Оба летчика авиазавода погибли. Эта информация уже прошла по всем новостным лентам. Почему самолеты в Иркутске падают на жилые дома? Каждый раз и при каждой авиакатастрофе, а в Иркутске они, увы, случаются чаще, чем в других городах, жители страны задаются этим вопросом. Ответ, увы, есть. И он очень простой.

В городе два аэродрома, причем оба находятся в городской черте. О первом, гражданском, все знают – летчики ежедневно заходят на посадку над жилыми многоэтажками, а крушение аэробуса А-310 9 июля 2006 года могло и не унести 125 жизней, если бы лайнер просто съехал со взлетки, а не протаранил гаражи и загорелся. А все потому, что вокруг взлетки - дома. Почему? Когда-то аэропорт строили за городом, но жилые микрорайоны быстро взяли его "в кольцо". Теперь летчикам непросто садиться, а жители ближайших домов уже привыкли к гулу самолетов. Правда, сейчас взлетку обещают перенести...

Меньше известен второй аэродром, принадлежащий иркутскому авиазаводу. В тридцатые его построили за Иркутском, в поселке авиастроителей. Но....история повторилась, точь - в точь как с гражданским аэропортом. Город требовал места, разрастался вширь и вскоре охватил его со всех сторон. На авиазаводе испытывают новейшие истребители, и огромные СУ набирают скорость над многоэтажками двух больших районов города. При испытаниях и доставке готовых самолетов заказчику бывает всякое, так что и этот аэродром уже собирает свою смертельную жатву. Самая страшная из них случилась 6 декабря 1997 года, когда груженый транспортник после взлета рухнул на многоэтажку по улице Гражданской, 45: 70 жертв.

Крушение СУ-30 23 октября произошло почти также. Два летчика-испытателя, обкатывая новенький истребитель, поднялись в воздух. Но какая-то из систем отказала в воздухе и самолет рухнул в нескольких километрах от взлетной полосы аэродрома, на двухэтажный дом по ул. Пржевальского, 12 в микрорайоне Ново-Ленино. В этом районе многоэтажная застройка, и жертв среди жителей Иркутска удалось избежать чудом. Оба летчика погибли. Удалось ли им отвести истребитель от многоэтажек или просто повезло? Это решать следствию.

На месте трагедии работают следователи и криминалисты территориального следственного органа и Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации. Председатель СК России направил на место происшествия следователей-криминалистов центрального аппарата ведомства с целью оказания практической помощи в расследовании.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Полеты надо прекратить

В комментариях Telegram-канала губернатора области Игоря Кобзева жители требуют запретить испытательные полеты Иркутского авиазавода над жилой зоной. Во-первых, потому что люди устали от постоянного шума. Во-вторых, потому что все помнят катастрофу транспортного Ан-124 "Руслан". Жители Иркутска напоминают, что после трагедии власти обещали запретить полеты над городом. Однако сделать это также непросто, как и перенести гражданский аэропорт.

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