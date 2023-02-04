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Происшествия4 февраля 2023 3:51

Вымогал интимные фото у 13-летних девочек. Суд поставил точку в деле педофила из Забайкалья

Жителя Забайкалья приговорили к 15 годам колонии за вымогательство интимных фото у девочек
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Жертвами извращенца стали двле детей.

Жертвами извращенца стали двле детей.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Забайкальском крае суд поставил точку в деле педофила из Балейского района. 30-летний мужчина в 2021 году в соцсетях находил аккаунты девочек, знакомился и постепенно втирался в доверие. Своими жертвами он выбирал школьниц младше 14 лет. Переписываясь с ними, извращенец узнавал об их образе жизни, расспрашивал о семье и знакомых. Но «дружелюбное» общение в итоге сменялось шантажом. Главное требование – интимные фотографии. Испугавшись, две 13-летние девочки сделали все, что хотел взрослый мужчина.

- Доказательства, собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора, - сообщают в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.

Извращенца признали виновным в обоих фактах насильственных действий сексуального характера в отношении детей, не достигших 14-летнего возраста. За свое преступление ближайшие 15 лет он проведет в колонии строгого режима.

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