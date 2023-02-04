Вымогал интимные фото у 13-летних девочек. Суд поставил точку в деле педофила из Забайкалья

Жертвами извращенца стали двле детей. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Забайкальском крае суд поставил точку в деле педофила из Балейского района. 30-летний мужчина в 2021 году в соцсетях находил аккаунты девочек, знакомился и постепенно втирался в доверие. Своими жертвами он выбирал школьниц младше 14 лет. Переписываясь с ними, извращенец узнавал об их образе жизни, расспрашивал о семье и знакомых. Но «дружелюбное» общение в итоге сменялось шантажом. Главное требование – интимные фотографии. Испугавшись, две 13-летние девочки сделали все, что хотел взрослый мужчина.

- Доказательства, собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора, - сообщают в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.

Извращенца признали виновным в обоих фактах насильственных действий сексуального характера в отношении детей, не достигших 14-летнего возраста. За свое преступление ближайшие 15 лет он проведет в колонии строгого режима.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мамочка, я задыхаюсь». Шестилетний мальчик умер в свой день рождения в больнице Забайкалья. (подробности)

Жена думала, муж в «обезьяннике», а он развлекался с любовницей: полицейский рассказал о буднях в дежурной части. Полицейский поделился с «КП» случаями, которые встречаются в каждом отделе. (подробности)

«Полз в дыму на плач малыша»: сибиряк вынес из пылающего дома соседку и ее 10-месячного сына в Иркутской области. Жителя Братского района наградили медалью за спасение женщины с ребенком на пожаре. (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08