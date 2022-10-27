Везет семейным и айтишникам: на каких условиях сейчас можно взять ипотеку в Иркутске

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Цены на квартиры в Иркутске вот-вот упадут! Эта информация мелькает в сети постоянно. Особенно — в последние годы, когда по стоимости «квадрата» мы часто стали опережать Новосибирск.

Последний раз покупатели оживились, когда стало известно о том, что выросло число срочных продаж квартир с большим дисконтом в Москве. А вдруг и у нас? Но… опять ничего подобного. Так что, подумав, люди берут ипотеку, не дожидаясь лучших времен.

Цены не снижаются

- Спрос сейчас относительно невысок, а цены немного, буквально на несколько процентов снизившиеся этой весной, стабилизировались, - говорит аналитик рынка недвижимости из Иркутска Светлана Бочарова. - С другой стороны, если вы собирались покупать квартиру и деньги есть — надо брать. Медлить нет смысла, вдруг стоимость жилья вырастет? Хотя пока, по прогнозам, в Иркутске коррекция цены если и будет, то незначительная. Цены сейчас «стоят», поэтому люди вкладываются в жилье по комфортной ипотечной ставке — 9-10% (прим. ред.: в октябре большинство банков повысили ставки на базовые программы на 0,5 — 1,5%, а вот по льготным они остались прежними).

Средний срок, на который берут ипотеку жители Иркутска и всего Приангарья, — 21, 5 года, такие данные приводит портал Минстроя РФ. Средняя сумма кредита — 3, 075 миллиона рублей. В месяц (данные августа) оформляется больше 2 тысяч договоров.

И немудрено. Трех миллионов большинству ипотечников как раз хватает для покупки первых небольших квартир. А остальным — для расширения жилплощади.

Чаще всего, приводят аналитику в ведомстве, в Иркутске покупают квартиры ценой в 3,5 миллиона рублей, при этом больше трети продаж приходится на скромные “однушки” в 35 – 40 квадратов. Понятно, что речь идет о строящихся студиях в пригородах. В среднем же, по данным Иркутскстата, квадрат в городе по-прежнему держится на уровне 90 тысяч рублей за метр. При этом качественное жилье в хороших ЖК в престижных районах продается по 119 тысяч рублей за тот же метр.

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Льготные варианты ипотеки

Интерес к новостройкам связан, прежде всего, с тем, что на их покупку можно взять ипотеку с господдержкой — это одна из самых популярных льготных программ во всех регионах России (Иркутск — не исключение). Ставка по ней стартует от 6,3%. Но даже эти небольшие цифры можно уменьшить.

- Клиенты, взявшие в Сбере ипотеку с господдержкой, при рождении детей могут перейти на «Семейную ипотеку» и снизить процентную ставку до 6%, - отмечают в банке.

А если на «Семейную ипотеку» вы переходите в рамках рефинансирования кредита, взятого в другом банке (не Сбере), то ставка будет и вовсе от 5,7%.

- Мы хотим, чтобы наши клиенты могли снизить свои расходы на ипотеку, - отметил вице-президент, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Николай Васев. - Теперь после рождения ребенка семьи могут рефинансировать ипотеку по более выгодной госпрограмме. Поскольку ставка по «Семейной ипотеке» ниже, чем по «Господдержке», переход заемщиков с одной программы на другую поможет им сэкономить десятки тысяч рублей.

Сменить программу технически очень просто. Если кредит изначально оформлен в Сбере, то можно подать обращение в личном кабинете сервиса Домклик и подписать дополнительное соглашение в офисе. А если в другом банке — подать заявку на рефинансирование онлайн на Домклик.

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А если вы айтишник?

Во-первых, считайте — повезло. Нынче на специалистов в IT такой спрос, что средние зарплаты в этой сфере перевалили за 100 тысяч рублей в месяц. Они первыми попали в список брони по частичной мобилизации — от инженеров этой специальности зависит благополучие страны. И, конечно, для них действуют льготные условия по ипотеке.

Сотрудники IT-компаний могут купить квартиру в новостройке или построить частный дом в ипотеку по льготной ставке 5%. В Сбере ставка ещё ниже — от 4,7% (с учетом дисконта за использование сервиса электронной регистрации от Домклик).

Конечно, не любой человек с дипломом ИГУ, ИРНИТУ, ИрГУПС или БГУ (или другого вуза) по специальности «информационные технологии» может оформить такую ипотеку. Надо соответствовать определенным критериям.

- Оформить ипотеку по сниженной ставке может гражданин России, трудоустроенный в компании, которая работает в сфере информационных технологий. Возраст — от 22 до 44 лет включительно, - отмечают специалисты сервиса Домклик. - Стаж — не менее 3 месяцев на текущем месте работы.

Фото: Shutterstock

Главное условие — это работа в IT-компании, которая имеет государственную аккредитацию и пользуется налоговыми льготами. А если вам повезло и вы трудитесь именно там, то смело обращайтесь за кредитом — даже если вы не программист, а экономист, юрист или пишете тексты для сайта компании.

Еще нюанс — уровень дохода. В компаниях такого рода он весьма приличный, поэтому и «входной порог» для ипотеки выставлен в 100 тысяч рублей (это для Иркутска, в городах–миллионниках — 150 тысяч). Платить за жилье вы можете до 30 лет.

Что еще важно? Важно, как всегда, успеть. Новые договоры по льготной ипотеке для IT заключаются до конца 2024 года. Сумма, на которую можно рассчитывать в Иркутске, — до 9 миллионов рублей, а первоначальный взнос — от 15% (принимают в том числе и материнский капитал).

ЦИФРЫ И ЦЕНЫ

После небольшого замедления во втором квартале цены на жилье в Иркутске вернулись к росту. По данным REALTY.IRK.RU, за третий квартал средняя стоимость квартир в новостройках Иркутска выросла на 5,5%, вторичное жилье прибавило 2%. А с начала года квадратный метр нового жилья подорожал на 21%, «вторички» — на 10%.

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